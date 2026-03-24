[내일날씨] 전국 흐리다 맑음...낮 기온 20도 포근

낮 최고기온 14~21도...전남·경남남해안·제주도 약한 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 25일 전국은 대체로 흐리다가 맑아지겠으며 낮에는 일부 지역이 20도를 넘나들며 포근하겠다. 남부 일부 지방과 제주도에는 약한 비가 내리겠다.

24일 기상청과 케이웨더에 따르면 25일 한반도는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받겠다. 전남과 경남, 제주도는 제주도 남쪽해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 12일 오후 서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인가운데, 서울 서초구 서울중앙지방법원에 산수유가 개화되어 성큼 다가온 봄을 전달하고 있다. 2026.03.12 yym58@newspim.com

중부와 경북북부는 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠다. 전북과 경북남부, 경남북부는 낮까지 흐리다가 차차 개겠다.

전남, 경남남해안, 제주도에는 비가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 제주도는 5~10mm, 전남과 경남남해안은 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 2~10도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 5도 ▲춘천 3도 ▲강릉 8도 ▲대전 7도 ▲대구 8도 ▲부산 10도 ▲전주 9도 ▲광주 8도 ▲제주 12도다.

낮 최고기온은 14~21도로 예측된다. ▲서울 19도 ▲인천 12도 ▲춘천 21도 ▲강릉 17도 ▲대전 20도 ▲대구 19도 ▲부산 16도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲제주 14도다.

미세먼지 농도는 수도권, 충청도는 '나쁨', 강원영서와 경북, 대구, 전북, 광주는 오전에 '보통', 오후는 '나쁨'을 기록하겠다. 그 외 지역은 '보통'이다.

바다 물결은 남해상에서 0.5~3.5m, 서해와 동해상은 0.5~1.5m로 일겠다.

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