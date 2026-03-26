[재산공개] 조현 외교부 장관 20억 8055만원 신고...1억2000만원 감소

본인·배우자 명의 아파트, 임야 등 신고...채권 8억원

박윤주 1차관 24억7945만원, 김진아 2차관 13억372만원

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 20억8055만원의 재산을 신고한 것으로 26일 나타났다. 조 장관의 신고액은 지난 1월보다 1억2000만원 감소했다.

이날 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위 공직자 정기 재산변동 현황에 따르면 조 장관은 본인과 배우자 공동명의의 서울 용산구 이촌동 아파트(13억9606만원)와 배우자 명의의 인천 연수구 연수동 임야 등을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 조현 외교부 장관이 지난 6일 오전 서울 여의도 국회에서 외교통일위원회에서 열린 중동 사태관련 긴급 현안질의에서 의원 질문에 답변하고 있다. 2026.03.06 pangbin@newspim.com

조 장관이 지난 1월 신고한 본인 명의의 이촌동 아파트 전세권 11억원과 배우자 명의의 증권 1억5512만원은 이번 신고에서 빠졌다. 본인과 배우자 명의의 채무는 7억2155만원에서 6억8912만원으로 줄었다.

대신 본인과 배우자, 모친이 보유한 예금이 6143만원에서 3억6609만원으로 증가했으며, 본인이 소유하고 있는 사인간 채권 8억원도 새로 신고했다.

박윤주 외교부 1차관은 지난 1월 신고액보다 4289만원 증가한 24억7945만원의 재산을 신고했다. 박 차관은 배우자 명의의 서울시 강남구 개포동 아파트 23억7600만원과 마포구 염리동 아파트 전세권 16억7000만원을 신고했다.

박 차관 본인과 배우자, 장남, 장녀의 예금은 6억147만원, 배우자와 장남 명의의 증권은 1432만원, 본인과 배우자 명의의 채무는 21억8235만원으로 나타났다.

김진아 외교부 2차관은 지난 신고액보다 9730만원 증가한 13억372만원의 재산을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 경기도 고양시 일산동구 정발산동 단독주택(9억5000만원)과 부친 명의의 부산광역시 중구 소재 빌딩, 부모님 명의의 경기도 고양시 일산서구 아파트 전세권 등이 포함됐다.

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