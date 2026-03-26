[재산공개] 통일부 정동영 25억8000만원…김남중 4억8000만원

강남·평창동 아파트 소유…정 장관 채무 32억원

민주평통 방용승 6억·동승철 11억3000만원 신고

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 25억8000만원, 김남중 통일부 차관이 4억8000만원 재산 신고를 했다.

정부 공직자윤리위원회는 26일 행정부 소속 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학총장, 공직유관단체장, 광역·기초 지방자치단체장, 광역의회 의원, 시·도 교육감의 공개대상자 1903명의 재산공개 내역을 공직윤리시스템과 관보를 통해 공개했다.

정동영 통일부 장관이 25일 통일부·통일연구원 공동주최 학술회의에서 개회사를 하고 있다. [사진=통일부]

정 장관은 총 재산이 25억8437만원으로 직전보다 4011만원 늘었다. 서울 강남구 도곡동 아파트 17억원, 서울 종로구 평창동 아파트 전세임차권 11억원이다. 건물 재산은 35억원이었다.

토지는 6억7113만원, 예금 3억7358만원, 정치자금법상 예금계좌는 2억1630만원이었다. 채무는 32억2057만원으로, 본인 사인 간 채무 5억5340만원이 새로 잡혔다. 배우자 명의 태양광발전소 자산도 포함됐다.

김 차관은 4억8288만원을 신고했다. 직전보다 1706만원 증가했다. 본인 명의 서울 도봉구 창동 아파트 7억9000만원, 배우자 명의 경기 부천시 상동 아파트 4억9000만원, 모친 명의 경기 남양주시 아파트 3억2000만원을 신고했다.

예금은 3072만원, 증권은 2227만원이었다. 본인과 배우자 명의 가상자산은 794만원, 채무는 11억7885만원이었다.

민주평화통일자문회의 방용승 사무처장은 6억6000만원, 동승철 전 사무차장은 11억3000만원을 신고했다.

방 사무처장은 6억5850만원을 신고해 직전보다 2217만원 줄었다. 예금이 5억7252만원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 배우자 명의 상장주식 3053만원과 가상자산 369만원도 포함됐다.

동 전 차장은 11억2783만원을 신고해 직전보다 1억9687만원 증가했다. 서울 강남구 대치동 연립주택 전세임차권 4억2000만원, 예금 3억4947만원, 증권 1억7423만원이다.

hyun9@newspim.com