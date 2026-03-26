[재산공개] 김민석 총리 재산 3억 신고…정치후원금 두 배 증가

정치 후원금 두 배 가까이 증가…사인 채무 전액 상환

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 재산이 1억8000여만원 늘었다고 신고했다. 김 총리 명의로 운영되는 정치 후원금 계좌 예금액은 1억2000만원 가까이 늘어나면서 기존 대비 두 배 가까이 증가했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위공직자 정기 재산변동사항 신고내역을 살펴보면 김 총리는 약 3억3090만원의 재산을 보유했다. 지난 신고액(1억5493만원)보다 1억7597만원가량 늘어난 수준이다.

김 총리 명의로 된 정치자금 수입 및 지출 예금계좌에는 2억5006만원이 모인 것으로 확인됐다. 종전가액 1억3336만원과 비교하면 후원금 등이 1억1672만원가량 늘어난 것으로 파악됐다. 이밖에 본인과 배우자, 모친, 장남의 예금 현재가액은 1억4844만원으로 집계됐다.

김 총리는 본인 명의 서울 영등포구 대림동 사무실 전세권 800만원도 신고했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다.2026.03.25 gdlee@newspim.com

김 총리 배우자는 전남 구례 토지와 서울 영등포구 오피스텔 전세 임차권(4억원), 양천구 다세대주택(1억6300만원)을 보유한 것으로 나타났다. 총리 후보자 시절 배우자 명의로 공개된 서울 영등포구 근린생활시설 전세권(2000만원)은 계약 해지됐다.

채무 상황을 보면 김 총리는 사인 간 채무 1억4000만원을 전액 상환하고, 농협에서 1억4000만원을 새로 대출했다고 신고했다. 신규 대출을 포함해 김 총리와 배우자, 모친 명의 채무액은 7억3921만원으로 집계됐다.

윤창렬 국무조정실장은 29억6357만원의 재산을 신고했다. 본인 소유 세종 아파트와 배우자의 서울 서초구 아파트 전세권 등이 24억8051만원을 차지했다.

김영수 국무1차장은 5억8283만원, 김용수 국무2차장은 24억1505만원의 재산을 보유한 것으로 나타났다.

국민권익위원회에서는 한삼석 부위원장이 11억9866만원, 이명순 부위원장이 43억6676만원을 보유했다. 조소영 부위원장은 13억2266만원을 신고했다.

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