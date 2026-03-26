[재산공개] 고위공직자 평균 재산 20억대, 10명 중 7명 증가…李대통령 18억 늘어

李대통령, 주가 올라 49억원 신고…이세웅 평북지사 540억↑ 증액 1위

강은희 대구교육감·김태훈 남부지검장·이찬진 금감원장 재산증가 상위

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부 고위공직자들의 평균 재산이 20억 원을 넘어선 가운데, 10명 중 7명 이상이 지난해보다 재산이 늘어난 것으로 나타났다. 부동산 투자에서 주식으로의 생산적인 금융 자산 전환을 강조한 이재명 대통령은 주가 상승으로 1년 사이에 재산이 18억원이 증가한 49억 원을 신고했다.

정부 공직자윤리위원회는 26일 행정부 정무직과 고위공무원단, 지방자치단체장의 재산 공개 대상자 1903명의 재산변동 사항을 공개했다. 이번에 재산 신고 대상자들의 평균 재산은 20억9563만 원으로 전년 대비 약 1억4870만 원 증가했다. 재산 보유 구조는 본인 55.0%, 배우자 36.3%, 직계존비속 8.7% 순으로 집계됐다.

◆부동산 공시가 상승·주식시장 호황으로 재산 증가

전체 대상자 중 76.1%인 1449명은 재산이 증가했고, 23.9%인 454명은 감소했다. 증가 요인으로는 부동산 공시가격 상승과 주식시장 호황이 주요하게 작용한 것으로 분석된다. 실제로 공동주택 공시가격은 3.65%, 개별공시지가는 2.72% 상승했으며, 종합주가지수도 큰 폭으로 올랐다. 반면 재산 감소는 주식 백지신탁, 가상자산 가치 하락, 고지거부 등에 따른 영향으로 나타났다.

주요 인사들의 재산 변동도 눈에 띄었다. 이재명 대통령의 재산은 약 49억원으로, 18억원가량 증가했다. 특히 순재산 증가가 크게 반영된 것으로 나타났다. 청와대에서는 하정우 AI미래기획수석이 13억원 이상 재산이 늘며 큰 증가폭을 보였고, 위성락 국가안보실장도 약 4억원 이상 증가했다. 반면 일부 수석비서관은 재산이 감소하며 증감이 엇갈렸다.

국무위원 가운데서는 김정관 산업통상자원부 장관이 12억원으로 가장 많이 늘었고, 최휘영 문화체육관광부 장관은 60억 원 이상 줄어 가장 큰 감소폭을 보였다. 광역자치단체장 중에서는 김두겸 울산시장이 약 10억원 이상 재산이 늘며 가장 많이 상승했다.

◆오세훈 서울시장 72억원…이세웅 평북지사 1587억 '최고 재산'

오세훈 서울특별시장은 1억원 줄어든 72억원을 신고했다. 반면 일부 광역단체장은 재산이 줄어 지역별 편차가 나타났다. 교육감 중 강은희 대구시교육감이 281억원으로 가장 많은 재산을 신고했고 증가폭도 43억원으로 가장 컸다.

재산 총액 상위자는 이세웅 이북5도위원회 평안북도지사가 1587억 원으로 가장 많은 재산을 신고했다. 조성명 강남구청장과 이찬진 금융감독원장이 뒤를 이었다. 강은희 대구광역시 교육감과 한성숙 중소벤처기업부 장관도 재산 신고 상위권에 이름을 올렸다.

인사혁신처는 오는 6월 말까지 재산 형성 과정을 집중 심사하고 허위 신고나 누락, 직무상 비밀을 이용한 재산 증식이 확인될 경우 징계와 과태료 부과로 엄정 조치할 계획이다. 특히 부동산 명의신탁이나 내부정보 활용 여부를 중점 점검하고 위법 사항이 발견되면 관계기관에 조사 의뢰한다.

◆공직윤리시스템에 부동산공정신고센터 상반기 개설 예정

천지윤 윤리복무국장은 "국민 신뢰를 받는 공직사회 구현을 위해 성실한 재산 등록을 지원하고 재산사항에 대해 엄정 심사해 나가겠다"고 말했다.

정부 공직자윤리위원회는 부동산 관련 재산의 거짓 등록과 부정한 재산증식 여부의 재산심사 강화를 위해 국민 누구나 등록의무자의 재산 의혹 관련 제보를 할 수 있도록 공직윤리시스템에 부동산 공정 신고센터(가칭)를 상반기 중 개설할 예정이다. 이를 위한 전담반도 연중 운영한다.

abc123@newspim.com