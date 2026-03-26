[재산공개] 주택정책담당자 '다주택' 없어…김윤덕 국토부 장관 재산 17억1600만원

김윤덕 장관, 부안 상가 건물 매도…전주 아파트 한 채만 보유

국토부 1급들, 모두 1주택…산하기관 고위 관계자 부동산 다수 보유

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 17억1600만원가량의 재산을 신고했다. 본인 소유 전북 부안읍 상가건물을 매각했으며 보유 예금이 증가하며 재산은 2억5000만원 이상 큰 폭으로 늘었다.

이밖에 재산을 신고한 국토교통부 고위 공직자들 모두 이재명 대통령이 '배제'를 지시한 다주택자가 아닌 것으로 나타났다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위공직자 정기 재산변동사항 신고내역에 따르면 김윤덕 국토부 장관은 모두 17억1591만원의 재산을 신고했다. 이는 종전 신고액인 14억5957만원보다 2억5633만원 늘어난 금액이다.

김윤덕 국토교통부 장관이 17억1600만원가량의 재산을 신고했다. [사진=뉴스핌DB]

김 장관은 배우자가 보유한 전주시 아파트(130㎡)외 본인이 소유한 부안군 부안읍 상가건물(81㎡)을 매도했다. 신고가는 5297만원이며 실거래가는 7500만원이다. 김 장관의 재산 증식은 예금이 큰 역할을 차지했다. 김 장관 본인 명의 예금은 1억7420만원에서 2억5780만원으로 늘었으며 배우자와 차녀, 삼녀의 예금 역시 각각 약 7100만원, 1250만원, 80만원 가량 늘었다.

차관급인 김용석 대도시광역교통위원회 위원장은 종전(15억8142만원)보다 1억 100만원 늘어난 16억8335만원의 재산을 신고했다. 김 위원장은 본인과 배우자의 공동명의로 보유하고 있는 평촌신도시 아파트와 상가를 그대로 유지하고 있는 가운데 예금이 3900만원 가량 늘었으며 본인과 배우자가 보유한 주식이 약 3300만원 가량 오르며 재산이 증식됐다.

이상주 국토부 국토도시실장은 종전 신고액(19억5973만원)보다 2억4400만원 가량 불어난 22억 400만원을 신고했다. 이 실장의 재산은 배우자가 보유하고 있는 여의도 아파트가 대부분을 차지하고 있다. 이 실장의 배우자가 보유한 여의도 시범아파트(118㎡)의 가액은 18억8800만원으로 종전 신고액(16억7200만원)보다 2억원 이상 늘었다.

김규철 국토부 주택토지실장은 54억2132만원의 재산을 신고했다. 이는 종전 신고액(52억1574만원)대비 2억 558만원 가량 늘어난 금액이다. 김 실장의 재산 역시 보유 부동산에 힘입어 증식됐다. 김 실장과 배우자가 공동명의로 보유한 서울 강남구 역삼동 역삼푸르지오아파트(84㎡)와 경기 오산시 상가건물(49㎡)이 각각 8억9650만원과 13억4400만원으로 신고됐으며 이와 별개로 김 실장은 근무지인 세종시 아파트 전세권 2억3000만원을 보유하고 있다.

주종완 국토부 항공정책실장은 9억 975만원의 재산을 신고했다. 이는 종전(9억 603만원)보다 약 300만원 늘어난 재산이다. 본인 명의 세종시 아파트(99㎡)가 종전 6억3200만원에서 5억9700만원으로 3500만원 가량 가액이 하락했으나 예금이 3200만원 늘어나며 소폭 재산이 증식됐다.

박지홍 국토부 대도시광역교통위원회 상임위원(1급)은 26억3292만원의 재산을 신고했다. 박 위원은 세종시 아파트(84㎡) 한 채를 배우자와 공동 보유하고 있는 가운데 예금이 15억2287만원으로 종전 대비 2억3000만원 가량 늘었다.

국토부 산하기관 고위 관계자 가운데는 에스알 박진이 감사가 3억5041만원을 신고했으며 주택도시보증공사 홍지만 상근감사위원은 30억2560만원, 제주국제자유도시개발센터 권택용 상임감사는 11억6412만원, 한국도로공사 이상재 경영부사장은 19억3095만원의 재산을 각각 보유한 것으로 나타났다.

한국도로공사 박건태 기술부사장은 배우자와 함께 서울 송파구 신천동 아파트와 대구 대봉동 아파트 그리고 용산구 근린생활시설을 보유하고 있으며 다량의 전, 답, 임야 등에 따라 87억6133만원의 재산을 신고했다.

이와 함께 최근 사임한 이학재 전 인천국제공항공사 사장은 54억6116만원의 재산을 신고했다. 이 전 사장은 인천시 소재 아파트와 빌딩, 상가 등을 소유하고 있다.

donglee@newspim.com