[재산공개] '李대통령 멘토' 이한주 NRC 이사장 재산 76억…공개 대상자 중 1위

건물 55억·예금 16억…초상화·고서·금붙이 장신구 등

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이한주 경제인문사회연구회(NRC) 이사장이 재산 75억7852만원을 신고하면서 이번 재산 공개 대상자 가운데 재산 1위에 올랐다.

정부공직자윤리위원회는 27일 관보를 통해 올해 2월 재산공개 대상자 120명의 등록재산 내역을 공개했다. 이달 수시공개자 현황 발표는 지난해 11월 2일부터 12월 1일까지 신분상 변동이 발생한 인사를 대상으로 이뤄졌다.

국무조정실에서는 이한주 NRC 이사장이 가장 많은 재산을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이 이사장이 신고한 재산은 75억7852만원으로, 국조실뿐 아니라 이번 수시공개 대상자를 통틀어 가장 많았다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이한주 경제·인문사회연구회 이사장이 지난해 11월 11일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 물을 마시고 있다. 2025.11.11 pangbin@newspim.com

주요 재산을 보면 건물이 55억1854만원으로 전체 재산에서 가장 큰 비중을 차지했다.

이 이사장이 보유한 서울 강남 청담동 삼익아파트 분양권 가액은 23억1400만원으로 확인됐다. 배우자는 경기 성남·안산·화성, 서울 영등포구·종로구에 걸쳐 26억7788만원에 달하는 아파트와 상가, 근린생활시설 등을 보유했다. 차남은 경기 남양주의 공장과 서울 영등포구 상가를 신고했다.

토지는 총 5억317만원으로, 이 이사장과 배우자가 경기 양평군 용문면 광탄리에 보유한 전·임야를 모두 합하면 4억9860만원(가액) 수준이었다. 차남은 경기 남양주에 457만원의 도로를 보유한 것으로 나타났다.

이밖에도 예금 16억6003만원과 채권 6억원, 채무 7억6311만원, 이 이사장 명의 초상화 및 고서(2000만원), 배우자 명의 금붙이 장신구류 75g(1676만원) 등이 신고됐다. 장남은 독립생계를 유지해 고지를 거부했다.

김진남 국제개발협력본부 본부장은 7억4170만원, 박원호 대테러센터장은 11억7026만원을 신고했다. 박 센터장은 충남 계룡 아파트와 전북 남원 임야를 보유한 것으로 나타났다. 배우자와 함께 보유한 서울 송파구의 다세대주택도 있었다.

이진원 사회조정실장과 김진 경제조정실장은 각각 24억4394만원, 25억4740만원을 보유했다고 밝혔다. 이 실장은 건물 37억1231만원과 채무 17억5170만원 등을 신고했다. 김 실장이 소유한 서울 강남 대치동 소재 아파트 가액은 15억9100만원으로 나타났다.

sheep@newspim.com