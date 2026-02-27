전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

"오르반 정권 무너뜨리자"… 헝가리 총선, 야권 단일화 위해 중소 정당 잇따라 불출마 선언

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 올해 유럽 내 가장 주목받는 선거 중 하나로 떠오른 헝가리 총선이 한 달 반 앞으로 다가온 가운데 오르반 빅토르 총리가 이끄는 현 집권세력을 무너뜨리기 위해 야권 세력이 후보 단일화에 힘을 모으고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 26일(현지 시간) 보도했다. 

마자르 페테르 대표가 속한 티서(Tisza)당이 최근 각종 여론조사에서 평균 약 8%포인트 차로 오르반 총리의 피데스(Fidesz)당을 앞서고 있는데, 이 같은 우세가 확실한 승리로 이어질 수 있도록 야권의 중소 정당 후보들이 잇따라 사퇴하고 있다는 것이다. 

오르반 정권은 유럽 내 대표적인 친러·친푸틴 성향으로 평가되고 있으며, 유럽연합(EU)에 대한 강한 반감을 드러내는 한편 국내적으로는 권위주의적이고 반민주적인 권력 행사로 비판을 받아 왔다.

그는 1998~2002년 한 차례 총리직을 역임한 뒤 2010년 다시 집권에 성공해 현재까지 16년째 총리 자리를 지키고 있다. 

헝가리 총선은 오는 4월 12일 실시된다. 

헝가리 야당인 티서(TISZA)당의 마자르 페테르 대표가 지난 21일(현지 시간) 부다페스트 한 유세 현장에서 연설을 마친 뒤 박수를 치고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이날 보도에 따르면 구 공산권 계열 정당인 사회당이 최근 "이번 총선에 나서지 않겠다"고 선언했다.

사회당은 성명을 통해 "현재 선거 제도는 합법화된 부정행위에 기반하고 있다"며 "(오르반) 정권을 무너뜨릴 유일한 방법은 각 지역구에서 가장 강력한 도전자가 (피데스당 후보에) 일대일로 맞서는 것"이라고 했다. 

그러면서 지지자들에게 "각 지역에서 피데스를 이길 가능성이 가장 높은 후보에게 투표하라"고 촉구했다.

이에 앞서 중도·자유주의 성향 정당인 모멘텀(Momentum Movement)도 지난해 6월 일찌감치 불출마를 선언했다. 

모멘텀 측은 "정권 교체를 돕기 위해 선거에 나서지 않겠다"며 "오르반 정권은 반드시 무너져야 한다"고 말했다.

좌우 등 진영을 가리지 않고 야권 모두가 오직 오르반 정권의 종식을 위해 후보 단일화 움직임에 동참하고 있는 것이다. 

FT는 "이미 6개 이상의 중소 정당들이 이번 선거에서 물러났다"고 말했다. 

마자르 대표는 지난 23일 페이스북에 "우리는 중대한 선택의 길에 서 있다. 선택은 단순하다"며 "티서당에 대한 투표는 정권 교체와 실용적이고 인간적인 헝가리를 의미한다. 다른 당에 투표하는 것은 오르반을 계속 집권하게 하는 것"이라고 했다. 

중소 정당 중에 극우 성향의 미하잔크(Mi Hazank·우리의 조국)와 중도좌파 민주연합(DK), 풍자 정당인 '두 꼬리 개당(MKKP)' 등은 여전히 의회 진입 기준인 득표율 5% 이상을 얻기 위해 선거 운동을 계속하고 있다. 

헝가리 부다페스트에 있는 싱크탱크 '폴리티컬 캐피털'의 선거 전문가 로베르트 라슬로는 "여러 정당과 많은 인물이 물러났고, 그들을 지지하던 상당수는 이미 티서당으로 이동했다"며 "남아 있는 정당들은 실제 표를 얻기 어려울 것"이라고 전망했다. 

마자르 대표는 민주주의 회복과 신속하고 근본적인 변화를 약속하며 "우리는 평등한 기회와 자유로운 언론을 통해 다원적 민주주의와 번영하는 시민사회를 재건할 준비가 돼 있다"고 말했다. 그러면서 "이를 위한 가장 중요한 첫 단계를 정권 교체"라고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동