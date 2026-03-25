민주당 광주시당, 남구·북구청장 본경선 진출자 발표

북구 5명 경쟁 구도…결선투표 가능성
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 광주 남구·북구청장 본경선 대진표가 확정됐다.
25일 더불어민주당 광주시당에 따르면 남구청장 본경선 진출자로 김병내·황경아 후보 2명이 선정됐다.
김용집·성현출·하상용 후보는 예비경선에서 탈락했으며 단일화 합의에 따라 황 후보에 대한 지원 사격에 나설 것으로 보인다.
현역 프리미엄을 바탕으로 3선 연임에 도전하는 김병내 후보와 단일화로 몸집을 키운 황경아 후보 간의 '불꽃 경쟁'이 펼쳐질 전망이다.
북구청장의 경우 김동찬·문상필·신수정·정다은·조호권 후보 5명이 본경선 열차에 탑승했다.
정달성·김대원 후보는 컷오프됐고 오주섭 후보는 도중에 하차했다.
이번 예비경선은 지난 24일부터 25일까지 권리당원 100% 투표 방식으로 진행됐다.
추후 진행될 본경선은 일반여론조사 50%가 반영된 국민참여경선으로 진행될 전망이다. 다만 북구의 경우 과반 득표자가 나오지 않을 경우 결선투표가 실시된다.
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