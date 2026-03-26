[재산공개] 구윤철 부총리 52억 신고…강남 아파트·채권 늘고 예금 줄어

2026년 공직자 정기 재산변동사항

51억8881만원 신고…1월 대비 4억↑



[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부(구 기획재정부) 장관이 약 52억원의 재산을 신고했다. 올해 1월 공개된 수시등록 현황보다 약 4억원 늘어난 규모다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 구 부총리는 총 51억8881만원의 재산을 신고했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가창업시대 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.03.25gdlee@newspim.com

우선 구 부총리는 지난 1월 수시 재산공개에서 본인 소유로 된 112.85㎡(약 34평)의 서울 강남구 개포동 디에이치 퍼스티어 아이파크 분양권으로 12억2400만원을 신고했다.

하지만 이번 정기 재산공개에서는 배우자 명의로 15억원에 신고했다. 구 부총리의 장녀가 서울 마포구 신공덕동 소재 아파트 신규 전세권으로 6억6000만원을 신고하면서 건물가액은 총 21억6000만원으로 늘었다.

구 부총리 본인과 배우자, 자녀 명의의 예금을 합한 규모는 30억9580만원이다. 기존(34억5400만원)보다 3억5820만원이 줄었다. 구 부총리 측은 "예금 만료, 가액 감소 등에 따른 변동이 있었다"고 설명했다.

채권과 채무는 늘었다. 구 부총리 본인 명의의 사인간 채권은 기존과 동일한 7500만원, 배우자 명의의 사인간채권은 4억8000만원이 늘어 총 채권 규모는 5억5500만원으로 신고했다. 장녀의 사인간 채무는 4억8000만원, 국민은행 금융채무 1억8000만원이 늘었다.

이형일 재경부 1차관(구 기획재정부)은 총 23억8180만원을 재산으로 신고했다. 이 차관 본인과 배우자 명의로 된 경기도 과천시 부림동 아파트 등 건물로 총 16억8300만원을, 예금으로 총 6억9248만원을 각각 신고했다.

임기근 기획예산처 차관(구 기획재정부 2차관)은 총 9억4077만원을 재산으로 신고했다. 본인 명의로 된 전남 해남군 산이면 소재 토지 등으로 총 2억5474만원, 경기도 안양시 동안구 호계동 아파트는 6억5800만원, 예금은 배우자, 자녀를 포함해 총 2756만원을 각각 신고했다.

이외에도 강영규 기획예산처 미래전략기획실장(구 기획재정부 재정관리관)은 54억8221만원을, 한국조폐공사 성창훈 사장은 12억1058만원을 각각 신고했다.

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