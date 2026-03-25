장동혁 "지방선거 서울·부산 승리는 상징적 기준…타 지역 포기 의미 아냐"

"선거 전 거취 거론 부적절, 책임 회피 않겠다"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6·3 지방선거 승리 기준을 놓고 '서울과 부산 승리'를 언급한 데 대해 "특정 지역을 포기한다는 의미는 전혀 아니다"라고 반박했다.

장 대표는 25일 KBS 라디오 '사사건건'에서 한동훈 전 국민의힘 대표가 자신의 발언을 비판한 데 대해 "저 발언의 취지는 명확하지 않나, 저희는 가장 많은 곳에서 승리하는 것이 당연한 목표"라며 "다만 상징적으로 몇 개를 이기면 평가할 수 있느냐는 질문에 답한 것"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "지금 몇 개를 승리하면 이겼다고 평가받는지 숫자로 말하는 것은 어렵다"며 "서울과 부산은 가장 격전지이고 전국 판세를 좌우하는 지역"이라고 설명했다.

그는 "서울과 부산을 이겨야 다음 총선과 대선으로 가는 교두보를 마련할 수 있다"며 "이 어려운 상황에서도 지방선거를 잘 치렀다고 평가받을 수 있는 상징적 지역이 두 곳"이라고 강조했다.

한동훈 전 대표의 비판에 대해서는 "당 대표가 어느 지역은 패해도 된다고 이야기할 수 있겠니"라며 "저 정도 발언을 그렇게 해석하는 것은 맞지 않다"고 했다. 또 "당 대표를 지내신 분이 저 발언을 이해 못 하셔서 그렇게 말씀하셨다고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.

장 대표는 책임론 질문에 대해서는 선을 그었다. 그는 "그런 질문은 매우 부적절하다"며 "선거를 치르기도 전에 특정 지역 결과로 당 대표 거취를 이야기하는 것은 6월 4일 이후를 염두에 둔 질문"이라고 말했다.

그러면서 "저는 필요한 정치적 책임을 피해본 적이 없다"며 "어떤 경우에도 제가 져야 할 책임이 있다면 피하지 않을 것"이라고 밝혔다.

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