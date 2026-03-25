여경협, 2026년 코리아 나라장터 엑스포서 '여성기업공동관' 운영

여성기업 10개사 홍보...판로 확대 지원
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국여성경제인협회(여경협)는 '2026 코리아 나라장터 엑스포'에서 여성기업의 공공조달시장 진출을 돕기 위해 '여성기업공동관'을 운영한다고 25일 밝혔다.
국내 최대 규모의 공공조달 전시회인 이번 엑스포에서 여경협은 별도의 공동 홍보관을 구성해, 기술력을 갖춘 우수 여성기업 제품의 홍보와 실질적인 판로 확보를 지원할 예정이다.
공동관에는 신창우레탄·나보로스·투겟로컬·코리아에너시스·지에스씨글로벌세이프·고레코리아·에코루미·유시스·송연돌봄컨설팅·온기코퍼레이션 등 총 10개 여성기업이 참가해 차별화된 제품과 서비스를 선보인다.
박창숙 한국여성경제인협회 회장은 "급변하는 경제 상황 속에서 공공조달시장은 여성기업의 안정적인 매출 확보와 지속가능한 성장을 견인할 핵심 판로"라며 "이번 나라장터 엑스포가 초기 창업기업부터 글로벌 도약을 준비하는 숙련 기업까지 각자의 역량에 최적화된 맞춤형 성장 기회를 창출하는 도약의 장이 되길 기대한다"고 말했다.
한편 여경협은 이번 엑스포 참가 외에도 여성기업을 대상으로 조달제도 교육 및 상담회 운영, 전자입찰실무 교육, 지역별 공공구매 상담회 등을 시행하는 등 여성기업의 공공 조달시장 점유율 확대와 판로 확보를 지속적으로 지원하고 있다.
stpoemseok@newspim.com