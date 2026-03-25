부울경 복합재난 대응 역량 강화…한·일 공동세미나 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 부산·울산·경남 지역의 복합재난 대응 역량 강화를 위한 한·일 공동 논의의 장이 마련된다.

행정안전부 산하 국립재난안전연구원은 부산연구원, 동의대학교와 함께 오는 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '부울경 복합재난 대비 역량 강화를 위한 한·일 공동세미나'를 개최한다고 25일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 세미나는 부산·울산·경남 지역에서 발생할 수 있는 자연재해와 산업사고 등 복합재난에 대비해 지방정부와 유관기관의 대응 역량을 높이고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 행정안전부는 이 자리에서 국내 공인재난관리사 제도 신설에 따른 발전 방향도 함께 논의할 예정이다.

세미나에서는 일본의 재난 대응 사례가 공유된다. 누마다 교수(도쿄대학교)는 '일본의 복합재난 대비체계와 민간 재난관리사 자격 운용 사례'를 주제로 기조연설에 나선다.

이어 국립재난안전연구원과 부산연구원이 '부울경 지역 복합재난 대응 방향'을 발표하고, 행정안전부와 동의대학교는 '재난대응 역량과 전문인력 양성'을 주제로 국내외 사례를 소개한다.

발표 이후에는 민간·공공·학계·연구기관 전문가들이 참여하는 종합 토론이 진행돼 지역 단위 협력체계 구축과 전문 인력 양성 방안에 대한 심도 있는 논의가 이어질 전망이다.

오금호 국립재난안전연구원장은 "복합재난 대비가 갈수록 중요해지는 만큼지역단위의 민·관·학·연 협력체계를 강화해 재난관리 역량을 키우고 혁신적인대비책을 마련해 나가겠다"라고 말했다.

abc123@newspim.com