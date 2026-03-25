플래티어, 이미지·대화형 AI 탐색 SaaS '젠서 디스커버리' 출시

잡지처럼 넘기는 시각적 쇼핑 경험 구현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어는 이커머스 자사몰에 이미지 중심의 시각적 영감과 대화형 탐색을 결합한 B2B SaaS '젠서 디스커버리'를 정식 출시했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 기존 이커머스 환경에서 고객은 원하는 상품을 찾기 위해 수많은 체크박스와 필터를 설정하는 번거로움을 겪어왔다. 젠서 디스커버리는 이러한 구조에서 벗어나 잡지를 넘기듯 직관적으로 상품을 훑어보며 취향을 발견하는 시각적 탐색 UI/UX와 자연어 대화를 새로운 쇼핑 동선으로 제시한다.

이를 통해 고객은 텍스트 필터에 의존하는 대신 이미지가 주는 영감을 따라가며 대화하듯 자연스럽게 최적의 상품에 도달하는 몰입형 쇼핑을 경험할 수 있다. 예를 들어 '격식 있는 자리에 어울리는 단정한 스타일 추천해줘'와 같은 자연어 대화를 통해 자신의 취향을 설명하면 AI는 이를 이해해 가장 적합한 상품 후보를 즉시 제안하며 탐색의 몰입감을 극대화한다.

젠서 디스커버리. [사진=플래티어]

특히 이러한 차별화된 성능 뒤에는 플래티어의 독자적인 AI 기술력이 자리 잡고 있다. sLM(소형언어모델) 기반의 지능형 라우터인 스마트라우터는 고객의 입력이 단순 키워드인지 복잡한 자연어 대화인지를 판별해 최적의 처리 경로를 자동으로 선택한다. 동시에 상품 데이터 파이프라인인 데이터파운드리가 통 이미지나 리뷰 등 비정형 상품 데이터를 AI가 즉시 이해할 수 있는 구조화 데이터로 자동 전환함으로써 고객의 모호한 요구까지 반영한 정밀한 상품 매칭을 실현한다.

또한 고객과의 대화 맥락을 기억하는 멀티턴 리파인먼트 기술을 통해 '좀 더 밝은 색으로', '가격대는 낮춰줘'와 같은 추가 요구에도 결과를 즉각 재구성하여 보여준다. 특히 특정 상품을 중심으로 유사 스타일을 확장해 나가는 탐색 구조는 고객이 스스로 인지하지 못했던 취향까지 발견하게 만드는 특별한 경험을 제공한다.

기업 고객을 위한 도입 편의성도 대폭 강화했다. 자사몰 도메인으로 서비스돼 브랜드 경험의 일관성을 유지하는 것은 물론 오버레이 모달 방식을 통해 기존 사이트의 코드 변경 없이도 AI 탐색 기능을 추가할 수 있어 1~2주 내 신속한 도입이 가능하다.

아울러 탐색 과정에서 수집된 고객의 발화 데이터는 인텐트 데이터로 자산화돼 향후 챗GPT나 퍼플렉시티 등 AI 검색엔진이 자사 상품을 인용하도록 최적화하는 GEO(생성형 엔진 최적화) 전략의 핵심 자산이 된다. 이는 소비자가 클릭 없이 AI 답변만으로 정보를 얻는 제로클릭 시대에 대응할 수 있는 강력한 마케팅 경쟁력을 제공한다.

유민수 플래티어 AI CX SaaS 사업본부장은 "젠서 디스커버리는 단순한 검색 도구를 넘어 고객의 취향을 실시간으로 발견하고 제안하는 지능형 에이전트"라며 "앞으로 젠서 서치, 젠서 GEO와 함께 검색, 탐색, 콘텐츠 생성부터 AI 인용까지 아우르는 통합적인 AI CX 생태계를 구축해 기업들의 디지털 혁신을 리드할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com