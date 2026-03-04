플래티어-KT 컨소시엄, 제주은행 'GenAI 플랫폼' 구축 사업 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어는 KT와 컨소시엄을 구성해 제주은행의 'GenAI 플랫폼 구축 사업'을 수주하고, 자사의 에이전틱 AI 플랫폼 'XGEN(엑스젠)'을 공급한다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 제주은행은 이번 플랫폼 구축을 발판 삼아 디지털 뱅크로의 전환을 가속화할 방침이다. 특히 플랫폼 구축 이후 '1부서 1에이전트' 체계를 전사적으로 도입한다는 계획이 주목된다. 이를 위해 제주은행은 직원이 손쉽게 활용할 수 있는 AI 업무환경 구축, 데이터 기반 의사결정 체계 확립, 고객 중심의 지능형 금융 서비스 구현을 GenAI 플랫폼의 핵심 방향으로 제시했다.
제주은행은 금융권의 엄격한 보안 규제를 충족하기 위해 KT와 플래티어 컨소시엄을 선택했다. 플래티어의 XGEN은 금융기관의 까다로운 요구사항을 충족하는 엔터프라이즈급 AI 플랫폼으로 높은 평가를 받았다. 기업 내부 데이터가 외부로 유출되지 않는 폐쇄형(온프레미스) 환경과 망분리 구조를 지원하고, 이에 연계된 정교한 접근 통제 정책을 통해 금융권이 요구하는 수준의 보안성을 확보할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.
또한 XGEN은 노코드 기반의 비주얼 캔버스 에디터를 통해 비개발자도 드래그 앤 드롭 방식으로 금융업무용 에이전트를 구성하고 운영할 수 있어, 실무 중심의 AI 활용을 폭넓게 지원한다. XGEN을 기반으로 심사보고서 생성 지원, 내부통제 및 상시감시 자동화, KYC(고객확인제도)·AML(자금세탁방지) 분석 등 제주은행의 금융 핵심 업무 전반에 AI를 단계적으로 적용할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
이를 통해 제주은행은 전행 차원의 AI 활용 역량을 강화하고, 다양한 업무 프로세스에 AI가 자연스럽게 녹아드는 운영 환경을 갖춰 나간다는 방침이다. 이러한 변화는 고객 접점 서비스의 개인화와 신속성을 강화하는 동시에, 내부 심사 및 리스크 관리 영역에서도 실질적인 생산성 향상을 가져올 것으로 전망된다.
진병권 플래티어 ECS AX사업부문장은 "이번 제주은행과의 협력은 XGEN이 금융기관 현장의 복잡한 업무를 실제로 자동화하고 효율화할 수 있을 뿐 아니라, 온프레미스·망분리·내부통제 등 업계 최고 수준의 보안 요건까지 충족할 수 있음을 입증한 사례"라며 "플래티어는 금융뿐 아니라 제조·에너지·제약·방산 등 다양한 산업군에서 XGEN 기반 PoC를 확대하며 기업의 AX 여정을 함께하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있다"고 말했다.
이어 그는 "기업들은 이제 단순 LLM 도입을 넘어, 실제 업무 단위에서 작동하는 에이전틱 AI 인프라를 요구하고 있다"며 "플래티어는 산업별 규제 환경과 프로세스에 최적화된 버티컬 AI 전략을 강화해, XGEN을 국내 기업 환경에 최적화된 차세대 AI 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 플래티어는 KT와의 협력을 통해 XGEN의 버티컬 확장 전략을 가속화하고 있다. 유통·이커머스 등 자사가 강점을 가진 산업군에서 XGEN 기반 AI 템플릿을 표준화하고, 이를 기반으로 금융·제조·공공 등 고규제 산업의 특성에 맞게 신속하게 적용·확장하는 전략을 추진 중이다.
nylee54@newspim.com