제이피아이헬스케어, '엑스레이 그리드' 기술력으로 글로벌 시장 공략 가속화

美 대표 수화물검사 시스템 제조사 협력 통한 시장 다각화
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 제이피아이헬스케어㈜(대표 김진국)가 엑스레이 그리드(X-ray Grid) 세계 시장 점유율 1위(QY Research 조사 기반) 경쟁력을 기반으로, 2026년 상반기 연이은 국제 전시회 참가를 통해 해외 비즈니스 성과 가시화에 나선다고 밝혔다.
제이피아이헬스케어는 디지털 이미징 솔루션 분야에서 축적해 온 독보적인 전문성과 시장에서 검증된 신뢰도를 바탕으로, 올해는 첨단 영상 진단 장비 라인업의 글로벌 시장 확장을 본격화한다는 방침이다.
앞서 제이피아이헬스케어는 최근 두바이에서 개최된 'WHX 2026'에 참가해 글로벌 바이어들로부터 '3-in-1 디지털 토모신세시스 시스템, StriXion', '저선량 부위한정용 CBCT 시스템, DeteCT', '진단용 엑스레이 시스템, DRE Duo' 등 핵심 디지털 이미징 솔루션 장비의 도입 및 활용에 대한 높은 관심과 실질적인 문의를 확보한 바 있다.
이러한 중동 시장에서의 성과를 바탕으로, 다가오는 3월 오스트리아 비엔나에서 열리는 유럽 최대 방사선 학회 'ECR(European Society of Radiology) 2026'에 전시 참가한다. 이번 ECR 2026에서는 두바이에서 논의를 시작한 바이어들과 후속 미팅을 진행하여 실질적인 계약 체결을 도모하고 글로벌 시장 진출 확대를 위한 전략적 초석을 다질 계획이다. 이어 서울 코엑스에서 개최되는 'KIMES 2026'에도 참가하여 신흥 국가 바이어들과의 비즈니스 미팅을 전개하며, 글로벌 시장 확장의 열기를 국내에서도 이어갈 예정이다.
한편, 제이피아이헬스케어는 기존 의료 및 헬스케어 산업에 집중되었던 '엑스레이 그리드'의 적용 범위를 넓혀, 보안(Security) 및 수하물 검사(Baggage Inspection), 산업용 시장으로의 사업 영역 확장을 본격화하고 있다. 최근 글로벌 보안 검색 시장은 기존 2D 기반에서 정밀도가 높은 3D CT 시스템으로 빠르게 전환되며 확장되고 있다. 실제로 최근 국내 주요 공항들 역시 3D CT를 잇달아 도입해 운영하며 보안 검색 시스템을 고도화하고 있다.
회사 관계자는 "연평균 8.9% 성장해 2030년 약 62억 5,000만 달러(USD) 규모에 이를 것으로 예측되는 글로벌 엑스레이 보안 검색 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있다"며, "현재 미국의 대표적인 글로벌 수하물 검사 시스템(Baggage system) 제조사와 관련 프로젝트를 긴밀하게 협의 중이며, 이를 기점으로 보안 및 산업용 시장 진출을 더욱 가속할 것"이라고 밝혔다. 이를 위해 제이피아이헬스케어는 지난해 12월 'Single layered 2D grid'의 등록을 선제적으로 마친 바 있다.
아울러, "40년 이상의 업력을 통해 축적한 전문성과 신뢰도를 바탕으로 글로벌 의료기기 산업 내 확고한 브랜드 인지도를 구축해 왔다"며, "올해는 첨단 영상 진단 장비 라인업의 글로벌 시장 확장을 본격화하여, 해외 각지에서 실질적인 매출 성과를 창출할 수 있도록 공격적인 영업 활동을 전개할 것"이라고 강조했다.
