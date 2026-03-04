양회 전날 '알리바바 창업자' 마윈, 항저우서 긴급 AI 대책 회의

'첸원' MAU, 챗GPT 바이더우와 빅3 형성
전자상거래 이어 AI 생태계 최강자 야심
[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 마윈 전 알리바바 회장과 알리바바 그룹 차이숭신(蔡崇信) 이사회 의장, 우용밍(吴泳铭) 알리바바 CEO, 징셴둥(井贤栋) 앤트그룹 회장이 항저우 윈구(雲谷, 클라우드 밸리) 교사들과 함께 인공지능(AI)의 도전과 기회에 대해 논의하는 자리를 가졌다.
4일 중국 매체들은 알리바바 그룹 주요 경영 책임자들이 양회(전인대와 전국정협) 개막 하루 전인 3월 3일 항저우 윈구 학교에 모여 새해 첫 업무 회의를 개최했다고 보도했다. 이들이 한자리에 모인 것은 처음이며, 그룹 최고 수뇌부들이 집결하는 것은 매우 드문 사례라고 밝혔다.
마윈 전 회장은 이 자리에서 "AI 시대가 놀라운 속도로 우리 앞에 도래했으며 사회에 미치는 영향도 상상을 초월한다"고 밝힌 뒤, AI 기술 변화에 대한 가장 큰 희망과 기회가 청소년들의 어깨에 달려 있다고 강조했다.
마 전 회장은 "인공지능(AI)은 교육에 새로운 가능성을 열어준다"며 "특히 단순히 암기하고 끝없는 문제 풀이에 쏟는 시간을 창의력과 상상력을 키우는 데 활용할 수 있도록 기회를 준다"고 밝혔다.
이와 함께 "우리가 윈구에 모인 이유는 이러한 변화가 매우 빠르게 다가올 것이기 때문이며, 아이들이 AI와 공존하고 이 거대한 변화에 적응할 수 있도록 신속하게 대처해야 한다는 점을 알리기 위함이다"라고 덧붙였다.
마 전 회장은 현재 AI 개발은 몇 주 단위로 진행되며 그 기능은 끊임없이 발전하고 있다고 진단했다. 또한 이러한 기술 혁명은 생산성과 사회 전반에 걸쳐 역사적인 변화를 가져오고 있다고 분석했다.
그는 "미래에는 하루 8시간 근무가 사라질 수도 있고 사회적 부는 크게 풍요로워지겠지만, 동시에 많은 종류의 일자리가 없어질 것"이라고 예측했다.
알리바바 차이숭신 의장은 "인공지능 시대에는 올바른 문제 제기를 위주로 한 비판적 사고 능력이 중요하다"며 "미래에는 기계가 많은 일을 대체하겠지만 인간과 기계 사이, 그리고 사람들 사이의 소통 능력이 가장 중요한 역량 중 하나가 될 것"이라고 밝혔다.
우용밍 알리바바 CEO는 앞으로 인간과 기계의 차이는 호기심, 공감 능력, 그리고 신체적 능력 세 가지에서 드러날 것이라고 전망했다.
이어 징셴둥 앤트그룹 회장은 "AI는 일상적이고 반복적인 작업을 처리하는 데 활용되어야 하며, 대신 사람들은 미적 감각, 창의력, 상상력 등 종합적 인격 발달에 더 많은 시간을 할애할 수 있어야 한다"고 의견을 보탰다.
전자상거래 기업 알리바바 그룹은 AI에 대한 투자를 대폭 확대하고 있다. 지난 춘절(설)에는 차세대 대규모 AI 애플리케이션인 첸원(Qianwen)에 100억 위안 이상을 투자하여 밀크티 구매, 배달 음식 주문, 티켓 예매 등의 서비스를 제공하는 홍바오 마케팅을 벌였다.
알리바바는 이를 통해 사용자들이 AI 기반의 완벽한 실생활 시나리오를 경험할 수 있도록 유도하고 있으며, 현재 통이랩(Tongyi Lab), 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud), 핑터우거(Pingtouge)는 알리바바의 'AI 황금 삼각 축'을 형성하고 있다.
3월 3일 발표된 글로벌 AI 애플리케이션 제품 랭킹에 따르면, 월간 활성 사용자(MAU) 기준 상위 3개 AI 애플리케이션은 챗GPT(ChatGPT), 틱톡 모회사 바이트댄스의 더우바오(Doubao), 그리고 알리바바 첸원(Qianwen)으로 나타났다.
알리바바 첸원은 2억 300만 명의 MAU를 기록하며 구글의 제미나이(Gemini)를 제치고 세계 3위 AI 애플리케이션으로 등극했으며, 552%의 성장률로 세계 1위를 차지했다. 이 랭킹은 또한 바이트댄스의 더우바오와 알리바바 첸원이 중국 내 AI 애플리케이션 시장의 양대 축으로 자리매김했다고 분석했다.
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com