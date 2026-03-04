알파칩스, 삼성전자 반도체 3대 핵심 사업부 임원 출신 고형종 사장 합류

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 디자인 전문기업 알파칩스는 삼성전자 반도체 부문의 핵심 보직을 두루 거친 고형종 전 부사장을 DS 부문 총괄 사장으로 합류시키며 글로벌 시장에서의 기술적 신뢰도와 실행력을 한층 강화할 방침이라고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 고형종 신임 사장은 삼성전자의 메모리, 시스템LSI, 파운드리 등 반도체 3대 핵심 사업부를 모두 거친 독보적인 전문가다. 그는 삼성전자 시스템LSI사업부에서 헬스케어 시스템반도체 및 IP(지적재산권) 개발을 주도했으며, 이후 파운드리 사업부 IP개발팀장과 메모리사업부 디자인 플랫폼개발실장을 역임했다. 이후 다시 시스템LSI사업부 디자인 플랫폼개발실장을 맡아 첨단 공정을 지원하는 세계 최고 수준의 디자인 플랫폼 체계 구축에 핵심적인 역할을 수행했다.
특히 삼성전자 내 3개 사업부를 모두 경험한 첫 번째 임원이라는 점에서, 디자인하우스 비즈니스의 성패를 가르는 반도체 전 공정에 대한 높은 이해도를 완벽히 갖춘 인물로 평가받는다.
알파칩스는 고 사장의 합류를 기점으로 단순 디자인 서비스를 넘어, 고객사의 비즈니스 모델에 최적화된 고도의 기술 컨설팅 역량을 선보일 계획이다. 고 사장이 보유한 설계 플랫폼 및 IP 개발에 대한 통찰력은 삼성전자 파운드리 에코시스템 내에서 알파칩스의 가교 역할을 수행하며, 파트너십을 더욱 공고히 하는 핵심 동력이 될 전망이다.
이번 인사를 기점으로 알파칩스의 기술 영업 체계는 한층 정교해질 것으로 기대된다. 전 공정을 관통하는 전문가 합류로 확보된 대외적 신뢰는 향후 신규 프로젝트 수주 및 글로벌 시장 점유율 확대로 이어질 것이라고 회사 측은 설명했다.
회사 관계자는 "고형종 사장은 삼성전자 반도체 성공 신화의 주역 중 한 명으로, 그의 합류는 알파칩스가 글로벌 시스템반도체 시장에서 독보적인 기술 영업력을 갖추게 되었음을 의미한다"며 "고 사장의 리더십을 바탕으로 공격적인 영업 활동과 기술 혁신을 통해 실적 성장을 견인할 것"이라고 전했다.
