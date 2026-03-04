서울도서관, 예비 부모를 위한 '엄마 북돋움 책상자' 배송 재개

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울도서관(관장 오지은)은 서울시 예비 부모(임산부)를 위한 맞춤형 도서·육아 정보 지원 사업 '엄마 북(Book)돋움 책상자' 배송을 재개한다고 4일 밝혔다.
엄마 북돋움은 예비 부모를 대상으로 육아 관련 책과 서울시 육아정책 안내자료 등을 배송해 주는 사업으로 서울도서관에서 2022년부터 운영하고 있다.
기존에는 선정 도서 중 부모 책 1권·아이 책 2권을 무작위 발송하는 방식이었으나 올해부터는 신청자가 원하는 도서를 직접 선택할 수 있도록 해 만족도를 높일 계획이다.
북돋움 선정 도서는 부모 대상의 책 10종, 아이 대상 책 10종으로 구성되며 이중 부모 책은 신청자의 양육 단계 및 관심사에 맞게 신청할 수 있다. 책상자에는 북스타트코리아에서 지원한 에코백과 아이 성장보드 등도 포함된다.
신청은 서울시 '탄생육아 몽땅정보통' 누리집에서 상시 가능하며 온라인으로 신청 후 택배로 받아볼 수 있다.
올해부터 신청자가 원하는 도서를 직접 선택하는 방식으로 바뀌고, 연계 강연 프로그램인 '월간 북돋움'도 활성화된다. 강연은 온라인 중심으로 진행하되 오프라인 교류 프로그램도 새롭게 병행 운영해 양육자들이 현장에서 직접 만나 경험을 나누고 소통하는 기회를 마련한다. 이를 통해 부모 간 네트워크 형성을 지원하고, 책을 매개로 한 만남의 기회를 한층 넓혀갈 계획이다.
엄마 북돋움 전용 카카오톡 채널도 신규 개설됐다. 책상자 신청, 강연 일정, 프로그램 안내 등 주요 정보를 한곳에서 제공하고, 양방향 소통 창구를 마련해 사업 참여의 편의성과 접근성을 높이고자 한다.
첫 강연으로 오는 9일 교육 전문가 조벽 교수를 초청해 'AI시대 부모의 역할과 미래 역량'을 주제로, 변화하는 교육 환경 속에서 독서의 중요성을 조명하고 양육자가 준비해야 할 방향을 제시할 예정이다. 강연은 온·오프라인 동시 진행된다.
가정의 달 5월에는 아빠들을 위한 북토크 시간도 마련된다. 또 서울시 자치구 도서관과 함께하는 '우리 동네 북돋움'도 확대 추진한다. 22개 자치구 75개 관에서 총 100개 규모의 프로그램을 마련해 지역 기반 독서문화 조성에 힘을 보탠다.
오지은 서울도서관장은 "엄마 북돋움은 단순한 도서 지원을 넘어 초보 부모들이 서로 소통하고 성장할 수 있도록 돕는 정책"이라며 "앞으로도 책과 사람, 지역을 잇는 독서 지원을 통해 서울형 양육 친화 독서문화를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.
