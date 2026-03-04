현대차, 뉴욕 휘트니 미술관서 '현대 테라스 커미션' 세 번째 전시 개최

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 미국 뉴욕 휘트니 미술관과의 장기 파트너십을 바탕으로 현대미술 전시 지원을 이어간다. 현대차는 휘트니 미술관과 함께하는 전시 프로그램 '현대 테라스 커미션'의 세 번째 전시인 '현대 테라스 커미션: 켈리 아카시'가 오는 3월 8일(현지시간)부터 8월 23일까지 개최된다고 4일 밝혔다.
'현대 테라스 커미션'은 현대차와 휘트니 미술관이 예술가와 큐레이터에게 새로운 창작 실험의 기회를 제공하기 위해 2024년부터 운영해 온 전시 프로그램이다. 휘트니 미술관 5층 야외 테라스 공간에서 매년 조각과 멀티미디어 등 다양한 장르의 대형 설치 작품을 선보이고 있다.
세 번째 참여 작가인 켈리 아카시는 1983년 미국에서 태어나 현재 로스앤젤레스를 기반으로 활동하는 현대미술 작가다. 그는 유리와 청동, 석재 등 다양한 재료를 활용해 삶과 존재의 유한성을 탐구하는 작업으로 주목받아 왔다.
이번 전시에서는 작가의 개인적 경험을 바탕으로 한 설치, 조각, 애니메이션 등 신작이 공개된다. 전시의 중심 작품은 Monument(Altadena)(2026)로, 지난해 1월 LA 북부에서 발생한 산불로 작가의 집과 작업실이 소실된 이후 유일하게 남은 굴뚝과 그로 이어지는 산책로를 유리 벽돌로 재구성한 작품이다. 이 설치물은 휘트니 미술관 5층 테라스를 화재의 흔적을 기억하는 사유의 공간으로 전환시키며 생존과 상실, 그리고 남겨진 것들의 의미를 성찰하도록 한다.
테라스 한편에는 'Inheritance (Distressed)'(2026) 작품도 설치된다. 산불로 소실된 작가의 할머니 유품인 레이스 도일리에서 영감을 받은 작품으로, 우리가 물려받은 유산을 어떻게 기억하고 이어갈 것인지에 대한 질문을 던진다. 또한 전시 주제인 자취와 기억, 여운에 대한 탐구는 애니메이션 작품 'Remnants (Constellations)'(2026)을 통해 확장되며, 해당 작품은 테라스 벽면의 대형 미디어월에서 상영된다.
켈리 아카시는 "재건은 단순한 복원이 아니라 정성이 깃든 노동이자 역사와의 대화를 상징하는 실천적 행위"라며 "벽돌을 하나씩 쌓는 과정은 기억을 투영하는 일이며, 기억은 지속적인 관심과 인내를 통해 다시 의미를 얻는다"고 설명했다.
이번 전시를 기획한 휘트니 미술관 큐레이터 마르셀라 게레로는 "켈리 아카시는 유리와 강철 등 다양한 재료를 능숙하게 다루며 대규모 야외 조각 작업에서 개념적 깊이와 기술적 완성도를 동시에 구현해냈다"며 "이번 작품은 개인과 공동체의 역사 속 기억과 유산을 다루는 기념비적 작업이 될 것"이라고 평가했다.
현대자동차 관계자는 "더 많은 사람들이 예술을 통해 영감을 얻을 수 있도록 기획된 '현대 테라스 커미션'의 취지와 이번 전시가 맞닿아 있다"며 "개인과 공동체의 관계를 돌아보고 연대의 가능성을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
한편 '현대 테라스 커미션' 전시는 매년 새로운 작품을 소개하며, 짝수 해에는 휘트니 미술관의 대표 프로그램인 '휘트니 비엔날레'와 연계해 진행된다. 현대차는 격년으로 열리는 휘트니 비엔날레의 공식 후원사로 참여하며 다양한 예술가들의 실험적 작업과 비평적 담론 형성을 지원하고 있다.
올해로 82회를 맞는 '2026 휘트니 비엔날레'는 가족 관계와 지정학적 갈등, 인간과 환경의 관계, 기술과 인간의 상호작용 등 현대 사회의 복합적인 주제를 탐구하는 56팀의 작품을 선보인다. 이번 비엔날레는 휘트니 미술관 큐레이터 마르셀라 게레로와 드루 소이어가 공동 기획했다.
