[美, 이란 공격] 트럼프의 호르무즈 경호 서비스와 TACO의 유혹

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국(+이스라엘)과 이란의 전쟁으로 호르무즈 뱃길이 끊기면서 유가는 계속 뜀박질을 하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 3일(현지시간) 이를 의식해 미 해군이 근접 경호 서비스(미 해군의 상선 호위)를 제공할 수 있다고 밝혔다. "필요하다면"이라는 단서를 달기는 했지만 가능한 빨리 강구할 것처럼 말했다.

미 해군 함대는 이란 근해인 오만만과 아라비아해, 걸프만 일대에 포진해 있다. 호르무즈 해협에 진입했다거나 그럴 계획이라는 외신 보도는 그 동안 없었다.

호르무즈 해협 안으로 미국 함정이 들어가 상선을 근접 호위할 경우, 전술적 측면에서 이란의 공격에 노출될 위험은 더 높아진다. 미 해군의 화력은 압도적이나, 이란 해안 부대의 화력이 전멸했다는 증거는 없다. 그들의 호르무즈 방어 태세가 보잘 것 없다고 과소평가할 일도 아니다.

개전과 함께 미국과 이스라엘 공군은 이란의 보복 능력 약화를 위해 주요 표적에 남부 해안과 호르무즈 근처의 미사일 기지 및 해군 기지를 포함시켰다. 이란 남부 호르모즈간 주(州)와 하즈아바드와 부셰르 일대의 혁명수비대(IRGC) 미사일 기지가 반복해서 공습을 받았다는 뉴스가 대표적이다.

다만 이란이 보유한 것으로 알려진 대함 순항미사일은 등판하지 않았다. 이란이 미국의 탄도 미사일보다 더 빠른 속도로 찍어 낼 수 있는 자폭 드론, 그리고 해상 기뢰와 소형 고속정 등 비대칭 전술 자산이 소진됐다거나 전투 불능이라는 증거도 없다.

트럼프의 호르무즈 근접 경호 서비스가 현실화하려면 상기한 위험 요소들이 제거되는 게 먼저다. 호르무즈 해안을 따라 맹폭을 반복해야 하는데, 그에 따르는 화력 소모를 무시할 수 없다.

무엇보다 트럼프가 천명한 이번 전쟁의 핵심 목표는 핵 프로그램과 탄도 미사일 개발 위험의 제거이지, 호르무즈 근접 경호 서비스가 아니다.

이 또한 목표 달성을 위한 전술적 일환일 테지만 자칫 본말이 전도될 위험, 수렁에 빠져들 위험이 도사린다. 유가가 치솟자 트럼프 대통령이 대책을 입에 올린 것 자체가 이를 방증한다. 이란은 트럼프를 더 괴롭히기 위해, 즉 유가를 더 밀어올리기 위해 주변국 에너지 인프라를 향한 공격 수위를 높이려들 수 있다. 이 경우 수렁은 깊고 넓어진다.

주변국 석유시설을 겨냥한 공격 빈도를 높일 경우 이란 역시 사방팔방(주변국들)에서 물어뜯길 각오를 해야한다. 다만 이번 회차의 전투 기간이 누가 더 광기(더 이상 잃을 게 없다는 결기)를 발휘할 수 있느냐에 달렸다면 그리하여 이제 제발 총을 내려놓고 협상 테이블에 앉으라는 원성이 자자해지는 시점에 달렸다고 믿는다면 그 확률은 높아진다.

이날 독일 총리를 만난 자리에서 트럼프 대통령은 이란의 후계 구도와 관련해 "최악의 경우는 우리가 이렇게 했는데도, 그 후에 전임자만큼이나 나쁜 사람이 정권을 잡는 게 아니겠느냐. 그런 일이 일어날 수 있다"고 말했다.

미국이 순진하게도 그 위험을 모르고 공습을 시작했을 리는 없다. 트럼프의 이날 발언이 이번 작전의 궁극적 실패 위험을 솔직하게 시인한 것이라고 해석할 필요도 없다.



오히려 현실에서는 지난해와 같은 트럼프의 편의적 '승리 선언'과 '이란 때리기'가 연례 행사가 될 위험을 내포한다. 전임자 만큼이나 나쁜 사람이 정권을 잡고 있다는 이유로.

*트럼프는 작년 6월 이란 핵시설 공습이후 이란의 핵 능력은 완전하고 철저히 제거됐다며 기념비적인 승리를 외치고 전투를 마쳤다. 그리고 1년이 채 안돼 같은 이유로 공습을 시작했다.

이스라엘은 그 위험을 완전히 제거하자고 매년 트럼프를 부추길 수 있다. "지금이야말로 이란이 역대급으로 약해진 상태"라는 이유와 함께. 단박에 그 '나쁜 사람'들 제거에 전력투구하느라 불이익(여론악화, 중간선거 패배)을 감수하기보다 실제 연례 행사처럼 이란을 때리는 방식이 어쩌면 더 효과적일 수 있다. 덩치 큰 먹잇감의 경우 쉼없이 괴롭히며 끈질기게 뒤쫓아야 잡힌다. 물론 이는 예단보다 시간을 두고 확인이 필요하다.

유가가 치솟고 뉴욕증시가 출렁대는 시점(유권자들의 불만이 커지는 시점)은 트럼프의 '편의적 승리 선언'과 함께 TACO(트럼프는 항상 겁을 먹고 물러난다) 스위치가 켜질 확률을 높인다. 이번에는 다를까. 트럼프의 호르무즈 경호 서비스가 TACO보다 먼저 당도할 확률은 얼마나 높을까.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감 [일러스트 = 뉴스핌]

