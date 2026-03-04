송파구 마천뉴타운 1구역, 49층 아파트단지 탄생 예고

성내천 복원사업 연계한 공원․산책로 조성 등 친수 주거단지 조성
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 송파구 거여·마천재정비촉진지구(옛 뉴타운)내 마천1구역이 성내천을 낀 최고 49층 높이 아파트단지로 탈바꿈할 예정이다.
4일 서울시에 따르면 지난 3일 열린 제1차 도시재정비위원회에서는 이같은 내용의 '마천1구역 재정비촉진계획 변경 및 경관심의안'을 수정가결했다.
마천1구역은 2020년 1월 재정비촉진계획 결정 이후 사업성 등의 문제로 사업이 장기 지연되고 있다. 반면 지역 노후화가 심화되며 주민 생활 불편이 가중되고 있던 지역이다. 이번 마천1구역 재정비촉진계획 변경은 지난해 7월 서울시 규제철폐의 일환으로 추진된 '재정비촉진계획 수립기준 개선'을 반영해 이뤄졌다.
개편안에 따르면 기준용적률을 최대 30% 완화하고 법적상한용적률을 1.2배 적용한다. 또한 용도지역을 상향조정한다. 이에 따라 3-1획지는 현행 1종일반주거지역에서 2종일반주거지역으로 바뀌고 3-2·3-3획지는 2종일반주거지역에서 3종일반주거지역으로 변경된다. 이로써 마천1구역은 최고 49층 규모의 공동주택을 공급할 계획이다.
아울러 역세권 지역 내 노후 공공시설을 정비하고 노인복지센터 및 데이케어센터, 우체국, 공공안심산후조리원 등을 조성해 지역 내 생활SOC를 확충함으로써 주민 복지 증진과 정주환경 개선에 기여할 것으로 기대된다. 또 주거안심종합센터도 공급할 예정이다.
거여·마천재정비촉진지구에서는 1구역 외 마천2·3·4·5구역과 거여새마을구역 또한 재정비사업이 정상적으로 추진되고 있다. 성내천 복원사업과 연계한 공원·산책로 조성 등 친수 주거단지로 조성이 예정돼 주거환경 개선이 기대된다.
최진석 서울시 주택실장은 "마천1구역이 이번 재정비촉진계획 변경을 계기로 본격 추진될 것으로 기대된다"며 "향후 절차에서도 행정 지원을 통해 기간을 단축하고 적기에 주택이 공급될 수 있도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.
