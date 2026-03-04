가축분뇨·농경지 오염 줄인다…기후부·농식품부 협력 본격화

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 환경과 농업 정책을 연계해 오염원을 줄이고 안정적인 농업용수 공급 체계를 구축하기 위한 부처 간 협력이 추진된다.
기후에너지환경부는 4일 정부세종청사에서 농림축산식품부와 물관리 정책 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.
이번 협약은 최근 확정된 낙동강 수질 개선 대책을 계기로 농축산 분야 오염원 관리와 물 이용 체계 개선을 관계부처 협력으로 추진하기 위해 마련됐다. 기후부와 농식품부는 환경정책과 농업정책을 연계해 현장의 부담을 줄이고 지속가능성을 높이는 협력 모델을 구축할 계획이다.
양 부처는 이번 협약을 통해 ▲가축분뇨 에너지화를 통한 재생에너지 생산과 수질 개선 ▲농경지 오염 유출 저감을 위한 최적관리기법(BMPs) 확산 ▲취·양수장 개선을 통한 안정적인 농업용수 공급 기반 강화 등을 추진한다.
가축분뇨 에너지화는 수질 개선과 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있는 핵심 정책이다. 가축분뇨를 에너지로 전환할 수 있도록 제도를 정비하고 시설 지원을 확대한다. 수계 오염 부하를 줄이는 동시에 재생에너지 생산 확대도 기대된다.
농경지 관리 방식도 개선한다. 토양검정과 적정 시비를 통해 비료 사용량을 줄여 농가 비용 부담을 낮춘다. 완효성 비료 보급과 물꼬 설치 등 최적관리기법은 농작업 효율을 높여 농촌 노동 부담 완화에도 도움이 될 것으로 전망된다.
취·양수장 시설도 개선한다. 가뭄 등 기후위기 상황에서도 안정적인 농업용수 공급 체계를 구축한다. 농업 생산 불확실성을 줄이고 영농 환경 안정성을 높일 계획이다.
협약의 실효성을 높이기 위해 차관급 정책협의체를 정례 운영한다. 실장급 실무협의회를 통해 사업 추진 상황 점검과 제도 개선, 현장 애로 해소도 지속 협의할 예정이다.
양 부처는 이번 협약을 계기로 낙동강 등 주요 수계 수질 개선을 포함한 농축산 분야 협력을 확대하고, 기후위기 대응과 농업 발전을 함께 추진할 계획이다.
금한승 기후부 1차관은 "가축분뇨 에너지화와 취·양수장 개선은 수질 개선과 기후위기 대응을 동시에 이끄는 구조적 해법"이라며 "환경정책이 농업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 농식품부와 협력을 강화하겠다"고 말했다.
