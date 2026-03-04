한전, 작년 에너지캐시백 166만호 참여…가구당 5만원 절감효과

충주시 전체 가정 1년 사용량
[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국전력공사가 도입한 '주택용 에너지캐시백' 참여 세대가 166만호를 돌파했다.
한전은 지난해 에너지캐시백 참여 세대가 166만호를 넘어섰다면서 역대 최대의 성과를 달성했다고 4일 밝혔다.
지난 2022년 도입된 에너지캐시백은 매월 직전 2개년 동월 평균 대비 절감률이 3% 이상인 경우 절감량에 따라 1kWh당 최대 100원의 캐시백을 다음 달 전기요금에서 차감해 주는 제도다.
참여 세대는 제도 도입 4년 만에 166만호로 크게 증가했다. 지난해 절감한 전력량은 337GWh로서 충주시 전체 가정이 1년 동안 사용하는 전력량이다. 온실가스 감축 측면에서도 15만톤의 탄소 배출을 줄임으로써 소나무 약 2300만 그루를 심은 것과 동일한 효과를 거뒀다.
한전은 절감에 성공한 세대에 지금까지 총 522억원의 전기요금을 차감해 줬다. 세대당 연평균 약 5만원의 경제적 혜택을 제공한 것이다. 에너지캐시백은 생활 속 절약 실천을 통해 탄소중립에 기여하고, 요금 부담을 덜어주는 대표적인 '에너지 절약 행동변화 모델'로 자리매김했다.
한전은 최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조 등으로 글로벌 에너지 시장의 불안정성이 가중되는 가운데 국가적 에너지 위기를 극복하고, 에너지 절약 붐 조성에 더욱 박차를 가할 방침이다.
특히, 올해 에너지캐시백 참여세대 200만호 달성을 목표로 캠페인을 전개할 예정이다. 또한 AI를 활용한 '월간 사용량 예측 서비스' 등 고객 편의를 위한 혁신도 강화해 나갈 계획이다.
