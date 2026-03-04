롯데백화점, 봄 시즌 뷰티 수요 공략…'겟 레디 포 뷰티' 연다

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 본격적인 봄 시즌을 맞아 뷰티 소비자 공략에 나선다.
매월 3월은 환절기 피부 고민에 따른 스킨케어 상품과 선물용 상품 구매가 늘어나며 화장품 매출이 본격적으로 신장하기 시작하는 시기다. 이에 롯데백화점은 뷰티 수요 선점을 위해 대형 뷰티 행사를 마련했다.
롯데백화점은 이달 6일부터 15일까지 전 점포에서 뷰티 페어 '겟 레디 포 뷰티(Get Ready for Beauty)'를 개최한다고 4일 밝혔다. 샤넬, 디올, 입생로랑 등 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 약 26개가 참여한다.
롯데백화점은 이번 행사에서 럭셔리 뷰티 브랜드와 협업을 확대했다. 샤넬 뷰티와 프라다 뷰티가 신규 참여하며 브랜드 라인업을 강화했다. 디올, 에스티로더, 조말론 런던 등 주요 브랜드도 함께 참여해 스킨케어부터 메이크업, 향수까지 다양한 제품을 선보인다.
행사 기간인 오는 3~8일까지 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 '더크라운'에서는 글로벌 뷰티 브랜드 시세이도의 신제품 '얼티뮨' 선런칭 팝업스토어가 운영된다. 팝업 매장과 본매장에서 '얼티뮨 저속노화 세럼(75ml)' 기획 세트를 15% 할인 판매하고 스킨케어 샘플 등 다양한 증정 혜택을 제공한다. 아울러 팝업 현장 미션 성공 시 디럭스 샘플 3종과 15% 할인 쿠폰을, 구매 고객 전원에게는 '파란자차 선크림(15ml)' 증정과 시세이도 마일리지 2배 적립 혜택을 선사한다.
롯데백화점 단독 기획 상품도 마련했다. SK-II의 신제품 '제놉틱스 CC 프라이머 그린'을 단독 선출시하고 입생로랑 '뉴(New 미니 키스 쉐이퍼' 립라이너, 프라다 뷰티 '핸드크림&립 세트', 록시땅 '네롤리 향수 세트' 등을 단독으로 판매한다.
점포별 릴레이 팝업스토어도 진행된다. 본점 1층 코스모너지 광장에서는 이달 3~8일까지 디올 뷰티 팝업이 열리며 이어 오는 19~25일까지 부산본점에서는 딥디크, 인천점에서는 입생로랑 팝업을 순차적으로 선보일 예정이다.
정수연 롯데백화점 뷰티&액세서리부문장은 "연중 가장 화사한 변화가 시작되는 3월은 봄 시즌을 앞두고 뷰티 소비가 본격적으로 늘어나는 시기"라며 "고객 선호 브랜드와 다양한 혜택을 통해 봄 뷰티 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com