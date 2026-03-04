[美, 이란 공격] 격랑의 중동...국내 대기업 법인 140곳 포진

UAE 56곳·사우디 38곳 집중…"에너지·물류 리스크 확대"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최근 중동 정세가 격랑에 빠진 가운데 국내 대기업이 현지에 세운 해외법인이 140곳에 달하는 것으로 나타났다. 중동에 최소 1개 이상의 법인을 둔 대기업 집단은 30곳으로 집계됐다.
기업분석전문 한국CXO연구소는 4일 '92개 국내 대기업 집단의 중동 해외법인 현황' 분석 결과를 발표했다. 조사 대상은 공정거래위원회가 지정한 92개 대기업 집단이다. 중동 국가는 사우디아라비아 등 16개국으로 한정했다. 각 그룹이 공정위에 공시한 자료를 기준으로 해외법인 현황을 파악했다.
조사 결과 92개 그룹이 중동 10개국에 세운 해외법인은 140곳으로 집계됐다. 이는 전체 해외법인 6362곳의 2.2% 수준이다. 비중은 크지 않지만 원유 수입 의존도가 높은 국내 산업 구조를 고려하면 중동 정세 변화에 대한 영향은 적지 않다는 분석이 나온다.
국가별로는 아랍에미리트(UAE)에 56곳이 가장 많았다. 금융과 항공 허브인 두바이를 중심으로 기업 진출이 집중된 영향이다. 사우디아라비아에는 38개 법인이 자리 잡아 두 번째로 많았다.
이어 오만 12곳, 이집트 11곳 순이었다. 이스라엘 8곳, 요르단·이란 각 4곳, 키프로스 3곳, 바레인·쿠웨이트 각 2곳도 확인됐다. 레바논·시리아·예멘·이라크·카타르·팔레스타인에는 별도 해외법인이 없는 것으로 조사됐다.
이번 조사에서 미국의 공격을 받은 이란에도 국내 기업 법인이 존재하는 것으로 나타났다. SK, 현대차, 중흥건설, KT&G가 각각 1개씩 총 4개 법인을 운영 중이다. 건설 관련 법인이 2곳이며 무역업과 담배 제조·판매 법인도 포함됐다.
그룹별로는 삼성이 중동에 가장 많은 법인을 둔 것으로 나타났다. 삼성은 중동에 총 28개 해외법인을 운영 중이다. 아랍에미리트 10곳, 사우디아라비아 6곳, 이스라엘 5곳 순으로 분포했다.
UAE에는 삼성전자의 중동지역 총괄 판매법인이, 사우디아라비아에는 삼성물산 건설부문의 현지법인이 운영 중이다. 이스라엘에는 삼성바이오에피스가 지분 100%를 보유한 현지 법인이 자리 잡고 있다.
현대차·LG·GS 그룹도 각각 14개 법인을 중동에 두고 있는 것으로 나타났다. 특히 현대차는 2023년과 비교해 법인이 6곳 늘었다. UAE법인은 3곳에서 6곳으로 확대됐고 사우디아라비아도 1곳에서 4곳으로 증가했다.
UAE에는 자동차 판매 법인이 운영 중이며 사우디아라비아에는 현지 기업과 합작한 현대건설의 법인이 있다.
LG는 아랍에미리트에 7개 법인을 두고 있다. 사우디아라비아 3곳, 이집트 2곳에도 계열사가 자리 잡았다. UAE와 사우디아라비아에 판매 법인을 운영 중이다.
GS그룹은 중동에 14개 법인을 운영한다. 오만에만 8개 계열사를 두고 있으며 대부분 건설 관련 회사다. UAE 4곳, 사우디아라비아 2곳에도 법인이 있다.
이외 CJ 8곳, 한화 7곳, SK·KCC 각 5곳, 중흥건설 4곳이 중동에 법인을 두고 있었다. DL·HD현대·OCI·고려에이치·엘엑스·오케이금융·한국앤컴퍼니·호반건설은 각각 3곳으로 나타났다. 두산·LS·세아·넥슨은 각 2곳, HMM·KT&G·글로벌세아·네이버·넷마블·롯데·아모레퍼시픽·카카오·포스코는 각각 1곳으로 집계됐다.
오일선 한국CXO연구소장은 "중동 사태는 단기적으로 국내 증시 변동성을 키우며 주가에 하방 압력으로 작용할 가능성이 크다"며 "사태가 장기화하면 원유 수급 차질이 현실화되고 에너지 가격 상승과 물류비 부담 확대가 불가피해질 것"이라고 말했다.
이어 "이 경우 수출입 기업 전반의 수익성이 악화되고 기업 자금 유동성 경색 등 연쇄적 재무 리스크로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"며 "시장 불확실성 확대에 대비한 선제적 유동성 관리와 상황에 맞는 리스크 대응 체계 마련이 시급하다"고 덧붙였다.
