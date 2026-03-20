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플래티어, 지난해 매출 389억원·전년比 30% ↑

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라이선스 매출 첫 100억 원 돌파, 실적 턴어라운드 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문 기업 플래티어가 2025년 연결 기준 매출액 389억원을 기록하며 본격적인 실적 반등에 성공했다고 20일 밝혔다. 이는 전년 대비 30% 이상 증가한 수치다.

회사에 따르면 2025년 4분기 매출은 전년 동기 대비 73% 이상 급증한 121억원을 기록해 2022년 이후 분기 최대 실적을 경신했다. 분기 영업이익 역시 흑자로 전환되며 수익성 개선 흐름이 가속화되고 있다. 연간 영업손실은 전년 대비 35.9% 축소된 45억원 규모로 집계되어 적자 폭을 크게 줄이는 유의미한 성과를 거뒀다.

특히 이번 호실적의 핵심 동력은 고수익 AX·DX 라이선스 매출의 폭발적인 성장이다. 지난해 연간 순수 AX·DX 라이선스 매출은 101억2000만원을 기록하며 사상 첫 100억 원 고지를 밟았다. 이는 코스닥 상장 시점인 2021년 대비 약 170% 이상 성장한 수치로, 연평균 28% 이상의 견조한 성장률을 유지해 온 결과다. 라이선스와 용역을 포함한 AX·DX 솔루션 매출은 156억7000만원으로 전체 매출의 40% 이상을 점유하며 안정적인 수익 기반을 뒷받침하고 있다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

사업 부문별로도 고른 성과가 나타났다. Enterprise AX 부문은 에이전틱 AI(인공지능) 솔루션 '엑스젠'(XGEN) 출시 직후 롯데홈쇼핑의 기존 외산 솔루션을 대체하는 윈백 프로젝트를 한 달 만에 완수했다. 또한 금융·방산·공공 영역의 10여 개 고객사와 기술 검증(PoC)을 추진하며 2026년 대규모 사업 확장의 기틀을 닦았다.

Commerce AX Engineering 부문은 AI 커머스 솔루션 '엑스투비'(X2BEE)를 통해 AWW 라이프스타일 커머스 리뉴얼 프로젝트를 수주하며 성장을 주도했다. AI CX 부문은 수산업협동조합중앙회와 도미노피자(청오디피케이), 뷰티 플랫폼 기업 씨티케이 등 신규 고객사를 확보하며 연 매출 30억 원을 최초로 돌파했다.

AI 개인화 마케팅 솔루션 '그루비'(groobee)는 상장 이후 연평균 40% 이상의 견조한 성장을 지속하고 있다. 2026년에는 제로클릭 시대에 최적화된 AI 커머스 검색 SaaS 솔루션 '젠서'(genser)를 필두로 한·일 시장에서의 성장을 더욱 가속화할 계획이다. 특히 일본 시장에서는 일본을 대표하는 대형 스포츠 브랜드, 패션 이커머스 플랫폼, 대형 물류기업 계열 식자재 이커머스 등을 대상으로 젠서의 기술 검증을 활발히 진행하며 현지 확장 기반을 빠르게 구축하고 있다.

Intelligent DX 부문 역시 삼성SDS와의 협력으로 삼성전자향 DX 솔루션 3개년 기업 라이선스 계약(ELA)을 체결하고 1차 연도 공급을 성공적으로 완료했다. 현재 하만과 애드기어를 포함하여 해외로 라이선스 공급을 확대하고 있다. 또한 새롭게 출시한 ITSM 솔루션 '마틸다'(Matilda)를 네이버와 공공기관에 공급하며 가시적인 성과를 거뒀다. 이와 함께 엔씨소프트, SK하이닉스, 무신사 등 주요 기업에 핵심 디지털 전환 솔루션을 지속적으로 공급하며 성장 동력을 강화하고 있다.

이상훈 플래티어 대표는 "지난해는 엔터프라이즈급 AX·DX 솔루션에 대한 선제적 투자가 라이선스 매출 100억 돌파라는 실질적인 결실로 이어진 뜻깊은 해였다"며 "특히 AX 솔루션을 기반으로 금융, 방산 등 다양한 산업군으로 고객 저변을 넓혔으며, 특정 고객사에 편중되었던 매출 구조를 다변화하며 경영 안정성을 한층 강화했다"고 강조했다.

이어 "안정적인 고객 포트폴리오를 구축해 다양한 산업군으로 성장을 가속화할 준비를 마친 만큼, 2026년에는 국내 시장 지배력을 공고히 하는 동시에 일본 법인을 필두로 글로벌 AX 사업 성과를 본격화하는 진출 원년으로 삼겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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