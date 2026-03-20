플래티어, 지난해 매출 389억원·전년比 30% ↑

라이선스 매출 첫 100억 원 돌파, 실적 턴어라운드 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문 기업 플래티어가 2025년 연결 기준 매출액 389억원을 기록하며 본격적인 실적 반등에 성공했다고 20일 밝혔다. 이는 전년 대비 30% 이상 증가한 수치다.

회사에 따르면 2025년 4분기 매출은 전년 동기 대비 73% 이상 급증한 121억원을 기록해 2022년 이후 분기 최대 실적을 경신했다. 분기 영업이익 역시 흑자로 전환되며 수익성 개선 흐름이 가속화되고 있다. 연간 영업손실은 전년 대비 35.9% 축소된 45억원 규모로 집계되어 적자 폭을 크게 줄이는 유의미한 성과를 거뒀다.

특히 이번 호실적의 핵심 동력은 고수익 AX·DX 라이선스 매출의 폭발적인 성장이다. 지난해 연간 순수 AX·DX 라이선스 매출은 101억2000만원을 기록하며 사상 첫 100억 원 고지를 밟았다. 이는 코스닥 상장 시점인 2021년 대비 약 170% 이상 성장한 수치로, 연평균 28% 이상의 견조한 성장률을 유지해 온 결과다. 라이선스와 용역을 포함한 AX·DX 솔루션 매출은 156억7000만원으로 전체 매출의 40% 이상을 점유하며 안정적인 수익 기반을 뒷받침하고 있다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

사업 부문별로도 고른 성과가 나타났다. Enterprise AX 부문은 에이전틱 AI(인공지능) 솔루션 '엑스젠'(XGEN) 출시 직후 롯데홈쇼핑의 기존 외산 솔루션을 대체하는 윈백 프로젝트를 한 달 만에 완수했다. 또한 금융·방산·공공 영역의 10여 개 고객사와 기술 검증(PoC)을 추진하며 2026년 대규모 사업 확장의 기틀을 닦았다.

Commerce AX Engineering 부문은 AI 커머스 솔루션 '엑스투비'(X2BEE)를 통해 AWW 라이프스타일 커머스 리뉴얼 프로젝트를 수주하며 성장을 주도했다. AI CX 부문은 수산업협동조합중앙회와 도미노피자(청오디피케이), 뷰티 플랫폼 기업 씨티케이 등 신규 고객사를 확보하며 연 매출 30억 원을 최초로 돌파했다.

AI 개인화 마케팅 솔루션 '그루비'(groobee)는 상장 이후 연평균 40% 이상의 견조한 성장을 지속하고 있다. 2026년에는 제로클릭 시대에 최적화된 AI 커머스 검색 SaaS 솔루션 '젠서'(genser)를 필두로 한·일 시장에서의 성장을 더욱 가속화할 계획이다. 특히 일본 시장에서는 일본을 대표하는 대형 스포츠 브랜드, 패션 이커머스 플랫폼, 대형 물류기업 계열 식자재 이커머스 등을 대상으로 젠서의 기술 검증을 활발히 진행하며 현지 확장 기반을 빠르게 구축하고 있다.

Intelligent DX 부문 역시 삼성SDS와의 협력으로 삼성전자향 DX 솔루션 3개년 기업 라이선스 계약(ELA)을 체결하고 1차 연도 공급을 성공적으로 완료했다. 현재 하만과 애드기어를 포함하여 해외로 라이선스 공급을 확대하고 있다. 또한 새롭게 출시한 ITSM 솔루션 '마틸다'(Matilda)를 네이버와 공공기관에 공급하며 가시적인 성과를 거뒀다. 이와 함께 엔씨소프트, SK하이닉스, 무신사 등 주요 기업에 핵심 디지털 전환 솔루션을 지속적으로 공급하며 성장 동력을 강화하고 있다.

이상훈 플래티어 대표는 "지난해는 엔터프라이즈급 AX·DX 솔루션에 대한 선제적 투자가 라이선스 매출 100억 돌파라는 실질적인 결실로 이어진 뜻깊은 해였다"며 "특히 AX 솔루션을 기반으로 금융, 방산 등 다양한 산업군으로 고객 저변을 넓혔으며, 특정 고객사에 편중되었던 매출 구조를 다변화하며 경영 안정성을 한층 강화했다"고 강조했다.

이어 "안정적인 고객 포트폴리오를 구축해 다양한 산업군으로 성장을 가속화할 준비를 마친 만큼, 2026년에는 국내 시장 지배력을 공고히 하는 동시에 일본 법인을 필두로 글로벌 AX 사업 성과를 본격화하는 진출 원년으로 삼겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com