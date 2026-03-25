국토부, 건설기술인의 날 기념식…유공자 42명 포상

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국토교통부와 한국건설기술인협회는 서울 강남구 논현동 건설회관에서 '2026 건설기술인의 날 기념식'을 개최한다고 25일 밝혔다.

국토교통부 로고. [사진=국토교통부]

이번 기념식은 건설기술 발전에 공헌한 건설기술인들의 노고를 치하하고, 건설산업의 디지털 전환과 스마트 건설기술 확산을 위해 건설기술인 스스로 변화와 혁신을 다짐하기 위해 마련됐다.

기념식에는 김민석 국무총리가 축사 영상 메시지로 참여하고, 김윤덕 국토교통부 장관, 손명수 국회 국토교통위원회 위원, 건설 관련 단체장을 비롯해 유공포상 수상자 등 약 1000여 명이 참석할 예정이다.

행사에 직접 참여하지 못하는 건설기술인을 위해 기념식은 온라인으로 생중계한다.

올해 기념식에서는 건설기술 발전에 기여한 유공자 42명에게 정부포상(12명)과 국토교통부 장관 표창(30명)을 수여한다.

금탑산업훈장은 인천국제공항 2터미널교통센터, KTX 용산·오송역사 등 주요 철도역사 등 주요 시설물을 설계해 건설기술 발전에 공헌한 서진철 에이치케이건축사사무소 대표이사에게 수여한다.

산업포장은 유광산 유광토건 대표이사와 이상학 동일기술공사 대표이사에게, 대통령 표창은 이지영 한국도로공사 센터장 등 4명에게 수여할 예정이다.

국무총리 표창 및 장관 표창은 조태희 프로몰엔지니어링 대표이사 등 35명에게 수여한다.

김윤덕 국토부 장관은 "앞으로 첨단 기술과 시스템이 현장 안전을 뒷받침하는 시대가 열릴 것이며, 이를 위해 국토교통부는 스마트 건설 기술 확산과 기술 혁신 기반 마련에 최선을 다하겠다"며 "정부는 혁신 기술을 가진 기업들이 역량을 펼칠 수 있도록 실증 기회를 넓히고, 해외 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

min72@newspim.com