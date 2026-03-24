창원시, '진해군악의장 페스티벌' 27일 개막…17개 팀 900명 참여

16개 군부대와 해외 팀 참여 협연

호국퍼레이드·안전 관리 대책 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 오는 27일부터 29일까지 사흘간 진해공설운동장과 창원시 일원에서 육·해·공군 등 17개 팀 900여 명 규모의 2026 진해군악의장 페스티벌을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 페스티벌은 군부대 16개 팀과 민간 1개 팀이 참여하는 역대 최대 행사다. 미8군 군악대와 몽골 중앙 군악대 등 해외 팀도 출연해 국경 초월 협연을 펼친다.

2026 진해군악의장 페스티벌 포스터[사진=창원시] 2026.03.24

27일 오후 6시 진해공설운동장에서 진해군항제와 공동 개막식이 열린다. 장병들의 군악 연주와 의장 동작, 축하공연이 어우러진다.

28∼29일에는 낮 군악 퍼레이드와 태권도 시범, 퍼포먼스가 이어지고 저녁에는 조명과 음악이 결합된 야간 공연이 펼쳐진다.

하이라이트는 28∼29일 오후 호국퍼레이드다. 북원로터리에서 제황산 사거리와 중원로터리를 거쳐 공설운동장까지 1.65㎞ 벚꽃길에서 군악·의장대와 시민이 행진한다.

26일부터 4월 3일까지 웅천초등학교, 경화역, 웅동2동 청안동 풍림공원, 상남동 분수광장, 중원로터리, 해군사관학교, 창원시 일원 및 통영시 7개소에서 프린지 공연도 진행된다.

창원시는 퍼레이드 구간 도로 통제, 안전인력 100명과 요원 210명 배치, 비상차량 대기, 경찰·소방 협조로 안전을 관리한다.

강혜진 관광과장은 "벚꽃과 군악 선율, 의장 동작을 체험할 기회"라며 "진해군항제와 도심 전체가 무대가 되는 봄을 즐기라"고 말했다.

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