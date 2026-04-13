에스티팜, mRNA-LNP 핵심 원료 日 특허 확보

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜이 13일 mRNA-LNP 플랫폼 핵심 원료 STP1244와 LNP 제형에 일본 특허 등록을 완료했다.
- 이번 특허는 STLNP 관련 최초 등록 사례로 기술 완성도와 독창성을 인정받았다.
- 9개국 특허 심사 진행 중이며 글로벌 IP 경쟁력 강화와 mRNA 치료제 시장 대응을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜은 자체 mRNA-LNP 플랫폼(STLNP)의 핵심 원료인 이온화 지질 'STP1244'와 이를 적용한 LNP 제형(STL1244)에 대해 일본 특허 등록을 완료했다고 13일 밝혔다.
이번 특허는 에스티팜 STLNP 플랫폼 관련 특허 가운데 최초 등록 사례다. 단순 제형 기술을 넘어 LNP 성능을 좌우하는 핵심 원료인 이온화 지질에 대한 권리까지 포함됐다는 점에서 기술 완성도와 독창성을 인정받은 것으로 평가된다.
LNP(Lipid Nanoparticle, 지질나노입자)는 mRNA를 세포 내로 전달하는 전달체로, 이 가운데 이온화 지질 'STP1244'는 mRNA의 세포 내 전달 효율을 높이고 엔도좀 탈출을 돕는 핵심 물질이다. 에스티팜은 해당 물질을 자체 설계·개발했으며, 이를 기반으로 LNP 기술 전반에 대한 권리를 확보했다.
회사는 이번 특허 등록을 통해 LNP 핵심 구성 요소부터 완성 제형까지 아우르는 기술 포트폴리오를 구축했다. 이를 기반으로 글로벌 시장에서 지식재산권(IP) 경쟁력을 강화하고, mRNA 치료제 및 백신 시장 확대에 대응한다는 방침이다.
에스티팜은 일본을 시작으로 한국, 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장을 포함한 9개국에서 해당 특허 심사를 진행 중이며, 향후 글로벌 권리 확보를 확대할 계획이다.
에스티팜 관계자는 "지난해 3월 SmartCap의 일본 특허 등록에 이어 STLNP까지 확보하면서 mRNA 신약 개발의 핵심 플랫폼 기술을 갖추게 됐다"며 "이를 바탕으로 mRNA 항암백신과 mRNA 기반 인비보(in vivo) CAR-T 치료제 개발 등에서 역할을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com