한컴, 헌터와 단독 백팩 20일 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 한글과컴퓨터가 13일 헌터와 협력해 백팩 출시했다.
- 업무·여가 맞춤 넓은 수납과 트롤리 슬리브 적용했다.
- 오피스 구매 시 특별가 판매하며 20일 정식 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한글과컴퓨터가 글로벌 프리미엄 브랜드 HUNTER(헌터)와 협력해 단독 기획 백팩 'HANCOM x HUNTER FLAP TWO POCKET PACK'을 출시한다고 13일 밝혔다.
이번 백팩은 업무와 여가를 오가는 현대인의 활동적인 라이프스타일에 맞춰 제작했다. 넓은 수납 공간과 플랩(덮개) 형태의 헤드, 전면 투 포켓 구조를 적용해 실용성을 높였다. 특히 가방 뒷면의 트롤리 슬리브(캐리어 고정용 끈)에는 한컴어시스턴트의 시그니처 컬러인 보랏빛을 반영해 포인트를 더했다. HUNTER의 시그니처 디자인에 한컴의 아이덴티티를 담은 단독 기획 상품이다. 정상 소비자가는 14만9000원이다.
한컴은 제품 출시와 함께 오피스 소프트웨어 구매 고객을 위한 결합 구성도 선보인다. 한컴오피스 2024 가정 및 학생용, 한글 for Mac 가정 및 학생용 등 주요 한컴오피스 제품 결제 시 해당 백팩을 특별가에 함께 만나볼 수 있다. 오는 20일 정식 출시에 앞서 사전 구매 이벤트도 진행하며, 자세한 내용은 한컴 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.
한컴 관계자는 "이번 제품은 단순한 구매 혜택을 넘어 고객의 일상 속에서 한컴을 경험할 수 있는 새로운 기회를 만들고자 했다"며 "소프트웨어 브랜드가 고객의 라이프스타일과 만나는 지점을 넓혀가는 시도로, 앞으로도 다양한 프리미엄 브랜드와의 협력을 통해 한컴만의 고객 경험을 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
yuniya@newspim.com