에브리봇모빌리티, 홈페이지 전면 개편

AI 퍼스널 모빌리티 선도 기업 도약 선언

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 서비스 로봇 전문기업 에브리봇의 자회사 에브리봇모빌리티가 홈페이지를 전면 개편하고 AI 퍼스널 모빌리티 선도 기업으로의 도약 의지를 밝혔다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 홈페이지 개편은 기업의 기술 경쟁력과 미래 비전을 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다. 눈에 띄는 영역을 마케팅이나 홍보성 콘텐츠 대신 기업이 지향하는 기술과 미래 가치를 전면에 배치해 브랜드 방향성을 자연스럽게 전달하도록 설계했다.

특히 이번 리뉴얼은 단순 디자인 개편이 아닌 AI 기반 자율주행 로보틱스 기술을 중심으로 한 기업 정체성과 중장기 성장 전략을 체계적으로 담아낸 것이 특징이다. 새롭게 개편된 홈페이지는 'Personal Mobility for All' 비전 아래 이동 개념을 지능형 서비스로 확장하고 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 구현하겠다는 방향성을 강조한다.

[사진=에브리봇모빌리티]

메인 화면에는 다양한 사람들이 각자의 목적과 환경에 맞는 퍼스널 모빌리티를 이용하는 미래 모습을 시각적으로 구현해 에브리봇모빌리티의 방향성을 직관적으로 전달한다. 핵심 기술 경쟁력도 구체화됐다. 라이다 기반 SLAM 기술을 활용한 정밀 위치 인식, 다중 센서를 기반으로 한 장애물 및 낙하 감지 시스템, 지능형 주행 제어 알고리즘을 통해 안정성과 효율성을 동시에 확보하고 있다.

또한 듀얼 모터 합성 제어 기술 기반의 인휠 모터 구조를 바탕으로 각 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있는 정밀 주행을 지원한다. 모터·배터리·제어 기술이 통합된 모듈형 구조를 기반으로 다양한 형태의 퍼스널 모빌리티로 확장 가능한 기술 기반 역시 구축해 나가고 있다. 실제 운용 과정에서 축적되는 데이터를 소프트웨어 고도화로 연결하며 데이터 기반 기술 경쟁력 강화로 이어지고 있다는 설명이다.

이번 리뉴얼과 함께 프리미엄 퍼스널 모빌리티 브랜드 '에브리고 스마트'를 새롭게 론칭하며 제품 포트폴리오 확장에도 나섰다. 기존 '에브리고' 라인이 이동의 본질적인 기능에 집중했다면, '에브리고 스마트'는 디자인과 기술, 사용자 경험을 통합한 프리미엄 라인으로 차별화를 꾀했다. 단순 이동 수단을 넘어 사용자 경험과 라이프스타일을 중심으로 설계된 차세대 퍼스널 모빌리티의 방향성을 제시한다.

향후 '프로젝트X'를 통해 완전 자율주행 기반 퍼스널 모빌리티 구현을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 AI 퍼스널 모빌리티 중심 플랫폼 확장과 함께 시장 주도권 확보에 나설 계획이다.

에브리봇모빌리티 관계자는 "이번 홈페이지 리뉴얼은 단순한 정보 전달을 넘어, 회사의 기술 경쟁력과 미래 비전을 명확히 전달하기 위한 전략적 변화"라며 "AI 기반 로보틱스 기술을 바탕으로 퍼스널 모빌리티의 새로운 기준을 제시하고, 글로벌 시장에서 선도 기업으로 자리매김해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com