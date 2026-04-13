국민의힘, 경기지사 추가공모에 이성배·조광한 접수…전북은 '0명'

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 공관위가 13일 경기지사 후보 추가 공모에 이성배와 조광한이 접수했다고 밝혔다.
- 지난 7일 공고 후 9~12일 접수했으나 전북지사 후보는 한 명도 없었다.
- 서류·면접 심사 후 여론조사로 최종 후보 선출 방식을 결정한다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 경기지사 후보 추가 공모에 이성배 전 MBC 아나운서와 조광한 현 국민의힘 최고위원 등 총 2명이 접수했다고 13일 밝혔다.
공관위는 지난 7일 경기도 및 전북특별자치도지사 후보 추가 공모를 공고한 뒤, 지난 9일부터 12일까지 나흘간 접수를 진행했다.
접수 마감 결과 경기지사에는 이 전 아나운서와 조 최고위원이 출사표를 던졌으나, 전북지사 후보에는 신청자가 단 한 명도 없었던 것으로 확인됐다.
당초 경기지사에는 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 후보 등록을 마친 바 있다.
공관위는 후보 등록이 마무리됨에 따라 서류 심사와 면접 심사에 즉시 착수할 계획이다. 이를 통해 후보자의 자질과 본선 경쟁력을 면밀히 검증한다는 방침이다.
이어 향후 서류·면접 심사 결과와 여론조사 수치를 종합적으로 평가해 경선 실시 여부 등 최종 후보 선출 방식을 결정한다.
공관위 측은 "구체적인 경선 일정과 진행 사항은 당 홈페이지 및 언론 공지를 통해 순차적으로 안내할 예정"이라고 밝혔다.
allpass@newspim.com