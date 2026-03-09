국민의힘 경기도당, 제9회 지방선거 광역·기초단체장 공천 후보 87명 접수

광명·동두천·오산·포천 각 1명씩...가평군 9명 최다 접수

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘은 제9회 전국동시지방선거에 출마할 광역단체장 및 중앙당 추천 관할 특례시·대도시 기초단체장 후보자 공모에 모두 129명이 신청했다고 9일 밝혔다.

국민의힘 CI.[사진=뉴스핌 DB]

이중 경기도지사 후보와 경기도 관할 특례시 및 시군의 장 후보 접수자는 모두 87명으로 집계됐다.

국민의힘은 지난 5일부터 8일까지 제9회 전국동시지방선거 광역단체장 및 중앙당 추천 관할 특례시·대도시기초단체장 후보자 공천 신청 접수를 진행했다.

국민의힘이 제9회 전국동시지방선거에 출마할 광역단체장 및 중앙당 추천 관할 특례시·대도시 기초단체장 후보자 공모 접수를 마갑했다. 사진은 경기도지역 후보자 접수현황.[사진=국민의힘 경기도당]

경기도당에 접수한 특례시와 50만이상 대도시를 제외한 18개 시군의 장 접수자는 의정부시 2명(김동근, 박성복), 광명시 1명(비공개 1인), 양주시 2명(강수현, 김시갑), 동두천시 1명(박형덕), 과천시 2명(김진웅, 신계용), 의왕시 3명(김성제, 김진숙, 김태춘), 구리시 4명(김광수, 김구영, 백경현, 비공개1인), 오산시 1명(이권재), 군포시 2명(강대신, 하은호), 하남시 3명(금광연, 이현재, 한태수), 여주시 3명(박광석, 이충우, 정득모), 이천시 4명(김경희, 신미정, 임진모, 비공개 1인), 안성시 5명(김장연, 박명수, 안정열, 천동현, 비공개1인), 포천시 1명(백영현), 연천군 4명(김규선, 김덕현, 김정겸, 송병서), 양평군 5명(김덕수, 김주식, 전진선, 비공개2인), 가평군 9명(김성기, 박경수, 박범서, 서태원, 양희석, 연만희, 조규관, 최정용, 비공개1인) 등 55명이다.

또 중앙당에 접수한 경기도지사 후보 접수자는 양향자, 함진규 2명이고 경기도지역 특례시와 50만 이상 대도시의 기초단체장 접수자는 수원특례시 2명(안교재, 이요림), 고양특례시 4명(곽미숙, 이동환, 홍재기, 홍흥석), 용인특례시 3명(이상일, 이우현, 정필선), 화성시 3명(김용, 박태경), 성남시 2명(신상진, 임진기), 안양시 2명(김대영, 김철현), 평택시 2명(이연수, 차화열), 안산시 2명(이민근, 비공개1인), 남양주시 3명(이인희, 주광덕, 비공개1인), 파주시 4명(고준호, 안명규, 비공개2인), 김포시 2명(김병수, 비공개1인) 등 30명이다.

명단내 비공개로 표기된 것은 후보자가 공천 신청을 하면서 자신의 이름이 외부에 공개되지 않도록 해달라고 요구할 경우 비공개 상태로 표기되며 공천이 결정되거나 경선에 참여하게 될 경우에는 공개로 전환된다.

이들은 서류심사를 거쳐 중앙당과 경기도당 공천관리위원회의 심의를 받아 최종 후보를 결정하게 된다.

