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[종합] 김정은 "한국 가장 적대적 국가...무자비한 대가 치를 것"

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최고인민회의 연설서 적대노선 노골화
'헌법' 반영 여부엔 구체적 언급 없어
미국에는 거친 비난 피하려는 분위기

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 23일 한국을 '가장 적대적인 국가'로 규정하면서 "공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 대가를 치르게 하겠다"고 위협했다.

24일 노동신문 등 북한 선전매체 보도에 따르면 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은은 하루 전 평양의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 1차 회의 이틀째 회의에서 시정연설을 통해 "핵보유국 지위를 절대 불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반(反) 공화국 도발 책동을 짓부숴버리기 위한 대적(對敵) 투쟁을 공세적으로 벌여나갈 것"이라며 이같이 주장했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은(왼쪽)이 최고인민회의 상임위원장에 물러난 최룡해와 악수하고 있다. 북한 매체들이 평양의사당에서 23일 열린 최고인민회의 제15기 1차 회의 이틀째 회의 소식을 전하면서 24일 공개한 사진이다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.24 yjlee@newspim.com

이런 언급은 그가 지난 2023년 12월 처음 언급한 뒤 줄곧 강조해온 '한국=제1주적' 주장과, 남북관계를 '국가 대(對) 국가'로 가져가겠다는 노선에 따른 것으로 보인다.

관심을 끈 적대노선의 헌법 반영 여부는 즉각 확인되지 않고 있다.

김정은은 "회의는 국가 발전의 필수적 요구를 반영하여 조선민주주의인민공화국 헌법에서 일부 내용을 수정·보충하고 당 제9차 대회가 제시한 앞으로의 5개년 계획수행과 올해 국가예산에 관한 법령들을 채택했다"고 말했지만 헌법 개정의 구체적 내용을 밝히지는 않았다.

대북정보 관계자는 "김정은이 한국의 헌법 3조를 거론하면서 북한 헌법에 영토조항이 빠졌다고 지적하는 등 개헌을 촉구했지만, 3년 넘게 공개하지 못하는 속사정이 있는 것으로 보인다"고 말했다.

북한은 '사회주의 헌법'으로 부르던 명칭을 이번에 '헌법'으로 단순화 했다.

대미 문제와 관련해 김정은은 "지금 미국이 세계 도처에서 국가테러와 침략 행위를 자행하고 있지만 오만무도한 미국의 강권과 만용은 지배와 예속을 반대하고 자주와 평등을 실현하려는 진보적 인류의 의지를 위축시킨 것이 아니라 오히려 자주세력의 반미감정과 증오심을 격발시키고 단결과 항거에로 떠밀고 있다"고 말했다.

또 "자주역량은 반드시 오늘의 시련을 극복하고 패권세력에 비해 강해질 것이며 공평하고 정의로운 다극 세계 건설은 더욱 힘 있게 추동될 것"이라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 23일 평양에서 최고인민회의 제15기 1차 회의 이틀째 회의를 진행했다고 관영 매체들이 24일 전했다. 북한은 회의가 열린 만수대의사당을 '평양의사당'으로 호칭해 명칭 변경이 이뤄졌음을 알렸다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.24 yjlee@newspim.com

하지만 김정은은 트럼프 대통령이나 미국 정부를 향한 직접적인 비난 발언을 내놓지는 않아, 그의 언급과 달리 최근 이란 공습사태와 최고지도자 알리 하메네이 사망 등을 계기로 대미 관련 메시지 수위를 낮춰야 할 필요성을 느끼고 있음을 드러냈다.

대신 김정은은 "핵 포기가 없으면 번영이 없을 것이라던 적대세력들의 억지스러운 요설과 궤변을 과학적인 현실로써 여지없이 분쇄해 버렸다"고 말해 자신의 핵 집착에 대한 정당성을 주장하려는 입장을 보였다.

총리 박태성은 예결산 보고에서 올 예산 지출 규모를 지난해 대비 5.8% 증액했다고 밝혔다. 지난해 3.8%, 2024년 3.4%, 2023년 1.7% 등 최근 수년간 증가율보다 높은 수치다.

군사비 비중은 전체 예산의 15.7%로 밝혔는데, 우리 대북 정보 당국은 북한이 은닉편성 등의 방법으로 예산의 30% 수준을 무기개발 등 군비에 쓰는 것으로 추산하고 있다. 

북한은 열악한 경제상황과 재정 실태가 드러나는 것을 꺼리는 듯, 최고인민회의에서 다뤄지는 예산의 구체적인 액수는 공개하지 않고 부문별 구성 비율이나 증감 비율만 공개하고 있다.

김정은은 이밖에 ▲경찰 창설의 필요성 ▲저출산 문제 해결을 위한 인구 대책 ▲식량증산을 위한 방안 마련 등의 현안을 두루 언급했다.

북한은 이번 최고인민회의를 개최하면서 장소를 기존의 '만수대의사당'에서 '평양의사당'으로 고쳐 불러 개칭이 이뤄졌음을 알렸다.

김정은은 23일 저녁 최고인민회의 15기 첫 회의 개최와 자신이 국무위원장에 재추대된 점을 축하하는 공연을 관람했다.

yjlee@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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