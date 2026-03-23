[종합] 권력실세 조용원 北최고인민회의 상임위원장에 선출

'국가정보국' 신설..정보 수집·통제 강화

조선 부문 군수전담 2경제위에 편입한 듯

김여정 노동당 부장은 국무위원 탈락

김정은 '국무위원장'에 재선출

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 권력 실세인 조용원 전 노동당 조직 담당 비서가 22일 최고인민회의 상임위원장에 선출됐다.

조용원은 국무위원회 제1부위원장에도 올라 위원장인 김정은에 이은 2인자 자리를 굳혔다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 15일 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 1차 회의에 참석하기 위해 입장하고 있다. 왼쪽부터 총리 박태성, 노동당 비서 김재룡, 김정은, 당 비서 리일환, 최고인민회의 상임위원장 조용원. [사진=북한매체 종합] 2026.03.23 yjlee@newspim.com

북한은 이날 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 1차 회의 일정 중 첫날 회의에서 상임위원회와 국무위원회, 내각 구성을 마쳤다.

23일 관영 조선중앙통신에 따르면 회의에서 김정은은 국무위원장에 재선출됐다.

국무위원회 부위원장에는 총리 박태성이 임명됐고 위원에는 노동당 비서인 김재룡과 외무상 최선희, 국방상 노광철 등 10명이 이름을 올렸다.

이전까지 국무위원이던 김정은의 여동생 김여정은 탈락했다. 노동당 선전선동부 부부장이던 김여정은 2월 하순 9차 당 대회에서 노동당 총무부장으로 승진한 바 있다.

북한은 국무위원에 유임된 리창대 전 국가보위상의 사진을 공개하면서 그의 직책을 '국가정보국장'으로 밝혀, 이번 회의나 최근 결정을 통해 국가정보국이 신설됐음을 나타냈다.

이럴 경우 국가보위성을 개편했거나 조직을 새로 만들었을 가능성이 제기되며, 이는 김정은 체제의 정보 수집과 통제 강화를 위한 조치로 해석된다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 매체가 23일 공개한 새 국무위 명단. 하루전인 22일 최고인민회의 제15기 1차 회의에서 선출됐다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.23 yjlee@newspim.com

최고인민회의 상임위원회 부위원장에는 대남통인 군 출신 리선권과 김형식 전 당 법무부장, 서기장에는 고길선이 각각 선출됐다.

내각 총리는 박태성이 유임됐고, 김덕훈 전 총리가 제1부총리에 올랐다.

김덕훈은 노동당 경제부장에서 최근 해임돼 문책설이 나돌았으나 경제통들로 짜인 7명의 부총리를 리드하는 제1부총리에 올라 건재를 과시했다.

북한은 내각 개편을 발표하면서 군수공업을 담당하는 선박공업부를 '제2경제위원회 선박공업부'로 리스트에 올려 구축함·잠수함 건조 등 군용 함정에 집중할 것임을 알렸다.

대북정보 관계자는 "김정은이 최근들어 해군 현대화를 강조하고, 5000톤급 구축함 연간 2척 건조와 8700톤급 핵잠수함(SSBN) 건조를 추진하는 상황과 무관치 않아 보인다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 22일 개최한 최고인민회의 제15기 1차회의 첫날 회의에서 결정된 조직 개편과 인선을 알린 북한 노동신문의 지면. 선박공업부가 군수공업을 전담하는 제2경제위 산하에 편입됐음을 알리는 내각 명단(붉은색 점선 사각형)이 눈에 띈다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.23 yjlee@newspim.com

국무위원회 직속 성격이던 사회안전성도 이번에 내각 조직으로 들어왔다.

앞서 북한은 2월 하순 열린 노동당 제9차 대회에서 한때 권력 실세였던 최룡해 최고인민회의 상임위원장을 해임했고, 조용원이 유력한 후임자로 꼽혀왔다.

최고인민회의는 우리의 국회에 해당한다고 간주되고 있으나, 김정은과 노동당의 결정사항을 추인하는 '거수기'에 불과하다는 지적을 받고 있다.

최고인민회의 상임위원장은 국방위원장 김정일 통치시기 '명목상의 국가수반'으로까지 불렸으나, 김정은 집권 이후에는 존재감이 드러나지 않고 있는 자리다.

북한 매체들은 이번 회의의 의제로 △국무위원장 선거 △국가 지도기관 선거 △부문위원회 선거 △사회주의헌법의 수정·보충 △국가경제발전 5개년 계획 수행 △2025년 예산 결산 및 2026년 예산 편성 등을 언급해, 23일 2일차 회의에서 나머지 의제들이 다뤄질 것으로 보인다.

특히 김정은이 언급해온 '대남 적대' 노선을 북한 헌법에도 담는 결정이 나올지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 최고인민회의 제15기 1차 회의 첫날 회의가 22일 평양 만수대의사당에서 열렸다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.23 yjlee@newspim.com

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