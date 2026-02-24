전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
정치 국방·안보

[종합 2보] 北, 권력핵심 정치국 상무위 5인방 체제로 개편...최룡해 퇴진 세대교체

김정은 포함 4인에서 김재룡·리일환 진입
김여정 장관급인 노동당 부장으로 승진
오늘 노동당 9차 대회 6일째 마라톤 회의

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 23일 평양에서 열린 노동당 제9차 대회 5일째 회의에서 권력 핵심인 당 정치국 상무위원회를 개편하고, 정치국 위원(후보 위원 포함)과 비서국, 당 전문부서 부장 등에 대한 인사를 단행했다.

북한은 이날 당 중앙위 제9기 1차 전원회의를 열어 정치국 상무위원회 '수위(首位)'인 김정은 당 총비서를 필두로 박태성·조용원·김재룡·리일환 등 5인방 체제를 갖춘 것으로 관영 조선중앙통신이 24일 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 23일 평양에서 열린 노동당 제9차 대회 5일째 회의에서 당 총비서 겸 국무위원장인 김정은(왼쪽)이 박태성 총리와 이야기를 나누고 있다. 아래 연설하는 인물은 조용원 당 정치국 상무위원. [사진=북한매체 종합] 2026.02.24 yjlee@newspim.com

중앙통신이 공개한 '노동당 중앙위 제9기 1차 전원회의 공보(公報)'에 따르면 김정은 총비서와 박태성 총리, 조용원 당  정치국 상무위원(전 조직 담당 비서), 김재룡 당 부장, 리일환 당 비서 등 5명이 정치국 상무위원회를 멤버에 올랐다.

기존 4인방 체제에서 상무위원이던 최룡해(76) 최고인민회의 상임위원장이 탈락하고, 김재룡과 리일환이 보선되면서 세대교체가 이뤄졌다.

당 중앙위 비서국 조직담당 비서이자 당 부장이던 조용원은 이번에 정치국 상무위원을 제외하고 두 직책 모두를 내놓은 것으로 파악돼, 최룡해를 대신해 최고인민회의 상임위원장에 임명되는게 아니냐는 관측이 나온다.

조용원의 조직담당 비서 겸 부장 자리 후임에는 이번에 정치국 상무위원에 새로 임명되고 정치국 위원에도 김정은·조용원에 이어 3위로 거명된 김재룡 당 규율조사부장이 옮겨갈 것으로 점쳐진다. 

최고 군사기구인 당중앙군사위는 위원장에 김정은이 재선임되고, 부위원장에는 정경택 군 총정치국장이 올랐다.

또 조춘룡 당 군수공업부장과 노광철 국방상, 리영길 총참모장, 김정식 군수공업부 제1부부장, 우크라이나전에 '특수작전군 해외작전부대 제1부사령관'으로 파견됐던 리창호 군 부총참모장 등 9명이 위원에 자리했다.

군부 원로인 박정천 당 군정지도부장과 리병철 군수정책 총고문은 이름을 보이지 않아 일선에서 퇴진한 것으로 보인다.

당 전문부서 인사에서는 김정은의 여동생인 김여정(37)이 노동당 선전선동부 부부장에서 부장으로 승진했다.

김여정은 앞서 이번 9차 당 대회에서 노동당 중앙위원에 25번째로 호명되면서 건재를 알렸는데, 이번에 정치국 후보위원 가운데 맨 먼저 이름을 올리면서 부장으로 승진했다.

김여정은 5년전 제8차 당 대회 때 후보위원에서 탈락했으나 이번에 재진입에 성공했다.

김여정 북한 노동당 부부장. [사진=뉴스핌 자료사진]

김정일 국방위원장과 북송 재일교포 출신 무용수 고용희 사이에 태어난 김여정은 10대 시절 오빠 정철·정은과 함께 스위스 베른의 국제학교에 유학했다.

김정은 집권 이후 남북 정상회담과 북중·북미 정상회담 등에서 오빠를 보좌하면서 권력 2인자로서 존재감을 드러냈으나, 2022년 11월 조카 주애가 등장해 후계자 지위를 굳혀가는 과정에서 밀려났다는 관측이 나왔었다.

대남 담당부서로 알려진 당 10국(전 통일전선부)을 책임져온 리선권은 이름을 올리지 못해 김정은의 대남 적대노선 노골화에 따라 부서가 폐지·이관됐거나 리선권이 퇴진한 것으로 분석된다.

북한은 지난 19일부터 노동당 9차 대회를 진행 중인데, 24일에는 6일째 회의를 열 것으로 보인다.

김정은은 23일 회의에서 '결론' 형식의 연설을 통해 "본 대회는 당 규약 개정안을 심의하고 채택했다"면서 "인민의 이상과 숙망을 훌륭히 실현할 그날을 앞당기기 위해 힘차게 투쟁하자"고 촉구했다.

다음은 북한 매체들이 전한 당 중앙위 제9기 1차 전원회의 공보에서 나타난 인사 내용 전문이다.

당중앙위원회 정치국 상무위원회

김정은, 박태성, 조용원, 김재룡, 리일환

당중앙위원회 정치국 위원

김정은, 박태성, 조용원, 김재룡, 리일환, 정경택, 김성남, 신영일, 리히용, 주창일, 조춘룡, 안금철, 김정관, 김승두, 최선희, 노광철, 김성기, 김덕훈, 박정근

당중앙위원회 정치국 후보위원

김여정, 박광웅, 한광상, 주철규, 전현철, 박 훈, 리철만, 리영길, 리창대, 방두섭, 김철원

당중앙위원회 비서국

조선로동당 총비서 김정은

당중앙위원회 비서 김재룡,리일환,정경택,김성남,신영일,리히용,주창일,조춘룡,안금철,김정관,김승두

당중앙군사위원회 위원장 김정은

부위원장 정경택,

위원 조춘룡, 노광철, 김성기, 리영길, 방두섭, 최춘길, 김정식, 유광우, 리창호

당중앙검사위원회 위원장 리히용, 부위원장 박광웅, 김철삼, 위원 최준호, 박광식, 전태수, 정인철, 리성철, 조정철, 박진명, 김철원, 최근영, 배성철, 강명철, 오동일

당중앙위원회 부장 김재룡, 리일환, 정경택, 김성남, 신영일, 리히용, 주창일, 조춘룡, 안금철, 김정관, 김승두, 김여정, 박광웅, 한광상, 주철규, 최춘길, 김성철

 

yjlee@newspim.com

