토요타코리아, 슈퍼레이스 7년 연속 후원…모터스포츠 협력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 국내 최대 모터스포츠 대회인 '오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 2026 시즌을 공식 후원하며 모터스포츠 문화 확산 행보를 이어간다. 이번 협약으로 토요타코리아는 2020년 이후 7년 연속 슈퍼레이스 공식 후원사로 참여하게 됐다.

토요타코리아는 '슈퍼레이스 챔피언십'과 2026 시즌 공식 후원 협약을 체결하고 기념 촬영을 진행했다. [사진=토요타코리아]

협약식에는 콘야마 마나부 토요타코리아 대표이사와 마석호 슈퍼레이스 신임 대표를 비롯한 양사 관계자들이 참석해 국내 모터스포츠 발전을 위한 협력 의지를 확인했다. 슈퍼레이스 최상위 종목은 2025 시즌부터 기존 '슈퍼 6000 클래스'에서 '토요타 가주 레이싱 6000 클래스(TOYOTA GAZOO Racing 6000 Class)'로 명칭이 변경되며 브랜드 협력의 상징성을 강화했다.

토요타코리아는 2020년부터 슈퍼 6000 클래스 레이싱카에 GR 수프라(GR Supra) 외관 디자인을 적용하는 '카울 스폰서'로 참여해왔으며, 2025 시즌부터는 공식 네이밍 스폰서로 참여 범위를 확대하며 파트너십을 공고히 하고 있다.

'모터스포츠를 통해 더 좋은 차를 만든다'는 글로벌 철학 아래 토요타코리아는 다양한 모터스포츠 프로그램을 통해 자동차 문화 저변 확대에 힘쓰고 있다. 최상위 프로 레이스 지원과 함께 국내 유일의 플러그인 하이브리드 원메이크 레이스인 '프리우스 PHEV 클래스'를 운영하며 프로와 아마추어를 아우르는 레이싱 생태계를 구축했다.

또한 아주자동차대학교가 운영하는 보령·AMC 국제 모터 페스티벌 후원을 통해 지역 기반 자동차 문화 확산에도 기여하고 있으며, 'GR 레이싱 클래스'와 'GR 키즈 슈퍼레이스 스쿨' 등 체험 프로그램을 통해 모터스포츠 대중화에도 힘을 보태고 있다.

2026 시즌 '토요타 가주 레이싱 6000 클래스'는 규정 개편을 통해 역대 가장 빠르고 긴박한 레이스를 예고했다. 결승 주행 거리를 기존 170km에서 약 100km로 단축해 경기 흐름의 긴장감을 높이고 관람 몰입도를 끌어올릴 예정이다.

또한 드라이버 간 순수 기량 경쟁을 위해 성적에 따라 최대 50kg까지 부여되던 '석세스 웨이트(핸디캡 웨이트)' 제도를 전면 폐지한다. 이에 따라 차량 성능을 최대한 끌어낸 보다 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다. 상금 및 보상 체계도 강화해 공격적인 레이스 운영을 유도할 계획이다.

콘야마 마나부 대표이사는 "모터스포츠에 대한 진정성을 바탕으로 7년 연속 슈퍼레이스 후원사로 참여하게 되어 기쁘다"며 "더욱 빠르고 치열해진 이번 시즌을 통해 토요타 가주 레이싱이 추구하는 극한의 도전과 운전의 즐거움을 한국 고객들에게 생생히 전달할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

