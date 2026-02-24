에이스침대, 프리미엄 매트리스 '로얄에이스 100' 사전 팝업 행사

내달 12일까지 약 3주간 운영

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 에이스침대가 프리미엄 매트리스 라인업 로얄에이스(Royal Ace)의 신규 최상위 모델, '로얄에이스 100'의 정식 출시를 앞두고 사전 팝업 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사에서 로얄에이스 100의 실제 모습이 최초 공개된다. 에이스침대는 플래그십 제품에 걸맞은 품질을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 행사를 준비했다고 전했다.

로얄에이스 100 사전 팝업 행사장 [사진=에이스침대]

행사는 내달 12일까지 약 3주간 운영되며, 에이스침대 롯데백화점 본점(8층)과 잠실점(10층)의 더웨이브 행사장, 그리고 현대백화점 판교점 매장(8층) 등 3곳에서 진행된다. 팝업 종료 후에는 신세계백화점 강남점 매장(9F)에서 상설 전시할 방침이다.

신제품 로얄에이스 100은 균형 잡힌 탄력을 갖추고 있으며, 부드러운 안락함과 탄탄한 지지력을 동시에 구현한 것이 특징이다. 행사 현장에서는 전문 매니저를 통해 제품의 특성을 상세히 확인할 수 있으며 개인 체형 및 수면 습관에 대한 상담도 받을 수 있다.



에이스침대는 팝업 기간 로얄에이스 등급 매트리스를 구매한 고객에게는 금액대별로 고급 침구세트를 함께 증정한다. 예비부부 전용 멤버십 '에이스 웨딩멤버스' 및 'LG전자 베스트샵 프로모션'과 연계하면 추가적인 혜택을 누릴 수 있으며, 혼수·이사·입주 고객을 대상으로 우대 사항도 적용된다.

에이스침대 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 처음 공개되는 '로얄에이스 100'은 로얄에이스의 기술력을 집대성한 최상위 플래그십 모델"이라며 "하이엔드 매트리스가 지향하는 완벽한 밸런스를 직접 경험해보시기 바란다"고 전했다.

