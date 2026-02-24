[특징주] 애경산업, 美 월마트 입점 소식에 10%대 급등

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 애경산업이 미국 최대 유통 채널 월마트(Walmart) 입점 소식에 장 초반 강세를 보이고 있다.
24일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 59분 기준 애경산업은 전 거래일보다 1600원(10.01%) 오른 1만7580원에 거래되고 있다.
애경산업은 지난 22일(현지시간) 자사 퍼스널 센트 바디케어 브랜드 '럽센트'와 토털 바디케어 브랜드 '샤워메이트'가 월마트에 입점했다고 밝혔다.
회사 측에 따르면 애경산업은 이번 입점으로 미국 48개 주에 위치한 월마트 600여 개 오프라인 매장과 온라인 채널에 동시에 진출하게 됐다. 향후 입점 매장 수를 단계적으로 확대해 현지 소비자 접점을 넓혀갈 계획이다.
애경산업 관계자는 "이번 월마트 입점을 시작으로 미국 유통 채널을 확대할 수 있도록 다양한 영업 및 마케팅 활동을 지속해 나갈 예정"이라며 "바디케어뿐만 아니라 헤어케어 등 K-뷰티의 카테고리 확장 및 글로벌 시장 다변화 전략을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.
