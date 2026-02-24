[특징주] 애경산업, 美 월마트 입점 소식에 10%대 급등

K-바디케어 브랜드 美 600여 개 매장 동시 진출

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 애경산업이 미국 최대 유통 채널 월마트(Walmart) 입점 소식에 장 초반 강세를 보이고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 59분 기준 애경산업은 전 거래일보다 1600원(10.01%) 오른 1만7580원에 거래되고 있다.

애경산업 CI. [사진=애경산업]

애경산업은 지난 22일(현지시간) 자사 퍼스널 센트 바디케어 브랜드 '럽센트'와 토털 바디케어 브랜드 '샤워메이트'가 월마트에 입점했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 애경산업은 이번 입점으로 미국 48개 주에 위치한 월마트 600여 개 오프라인 매장과 온라인 채널에 동시에 진출하게 됐다. 향후 입점 매장 수를 단계적으로 확대해 현지 소비자 접점을 넓혀갈 계획이다.

애경산업 관계자는 "이번 월마트 입점을 시작으로 미국 유통 채널을 확대할 수 있도록 다양한 영업 및 마케팅 활동을 지속해 나갈 예정"이라며 "바디케어뿐만 아니라 헤어케어 등 K-뷰티의 카테고리 확장 및 글로벌 시장 다변화 전략을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

