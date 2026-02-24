"기기 잘 팔리니 앱 이용도 증가"…'에이지알' 앱, 누적 다운로드 150만 돌파

뷰티 디바이스 누적 판매 600만대 성과에 연동 수요 증가

MAU 30만명 돌파, 커뮤니티·리워드 등 플랫폼 고도화

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알은 메디큐브 브랜드의 모바일 애플리케이션(앱) '에이지알'이 지난달 기준 글로벌 누적 다운로드 수 150만건을 돌파했다고 24일 밝혔다.

이는 지난해 5월 100만건 달성 이후 8개월 만에 50만건이 추가된 것으로, 지난해 1월 대비 두 배 수준으로 확대된 수치다. '에이지알'은 메디큐브 뷰티 디바이스 '에이지알(AGE-R)'과 연동해 사용하는 전용 앱이다.

에이지알 앱 서비스 이용 화면. [사진=에이피알]

에이피알에 따르면 뷰티 디바이스 판매 확대에 따라 연동 앱 이용 규모도 함께 증가하고 있으며, 신규 이용자 유입 역시 꾸준히 확대되는 흐름을 보이는 것으로 나타났다. 에이지알 디바이스의 글로벌 누적 판매량은 지난 1월 기준 600만대를 돌파했으며, 지난해 9월 500만대 달성 이후 1분기 만에 100만대가 추가 판매됐다. 에이피알은 연말 성수기 디바이스 판매 호조가 앱 이용 활성화로 이어진 것이라고 분석했다.

사용자 지표 또한 안정적인 상승 추세를 이어가고 있다. 에이지알 앱은 2023년 4분기 사용자 편의성을 반영한 전면 개편과 '에이지알 2.0' 버전 출시 이후 기능 고도화를 지속해 왔으며, 월간 활성 이용자 수(MAU)는 지난해 1월 21만명에서 1년 만에 30만명을 넘어섰다.

에이피알은 에이지알 앱의 플랫폼 경쟁력 강화를 위해 사용자 참여 기반의 다양한 콘텐츠와 리워드 프로그램을 고도화하고 있다. 사용자 커뮤니티 기능을 강화한 '메디큐브톡', 스킨케어 및 피부 관리 정보를 영상으로 제공하는 '에이지알TV', 적립 포인트를 메디큐브 온라인 공식몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 '포인트샵' 등을 운영하며 앱 내 체류 시간과 활용도를 높이고 있다.

또한 ▲출석체크 ▲주간 챌린지 ▲에이지알프렌즈 ▲코끼리게임 등 참여형 포인트 프로그램과 디바이스 및 스킨케어 제품 경품 이벤트를 병행해 사용자 경험을 확장하고 있다.

에이피알 관계자는 "에이지알 디바이스 판매 확대에 따라 연동 앱에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있다"며 "앞으로도 사용자 편의성 개선과 콘텐츠 경쟁력 강화를 통해 에이지알 디바이스와 앱을 결합한 통합 뷰티 플랫폼 경쟁력을 더욱 공고히 할 계획"이라고 밝혔다.

