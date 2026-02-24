폭스바겐코리아, '아틀라스' 광고 캠페인 전개…패밀리 SUV 가치 강조

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폭스바겐코리아가 브랜드 대표 SUV '아틀라스(Atlas)'의 신규 광고 캠페인을 전개하며 '가족을 위한 패밀리 SUV'로서의 가치를 본격적으로 알린다.

폭스바겐코리아 아틀라스 신규 광고 캠페인 장면. [사진=폭스바겐코리아]

이번 캠페인은 지난해 국내 시장에 첫 선을 보인 아틀라스를 브랜드 핵심 모델로 자리매김시키는 동시에, 대형 SUV 수요가 높은 30~50대 아버지 고객층을 중심으로 인지도 확대를 도모하기 위해 기획됐다.

올해 초 론칭한 브랜드 캠페인 '폭스바겐. 모두를 위한 엔지니어링(Volkswagen. Engineered for the People)' 철학을 반영한 이번 광고는 '사람을 위한 기술'이라는 브랜드 본질을 아틀라스를 통해 풀어내며, 가족의 일상과 삶의 다양한 순간을 함께하는 동반자로서의 의미를 강조한다.

캠페인은 '위대하게 아빠답게, 위대한 패밀리 SUV'라는 핵심 메시지 아래 아틀라스가 지닌 가족 중심 라이프스타일 적합성을 통합적으로 담아냈다. 대형 SUV에 걸맞은 넉넉한 적재 공간은 여행과 레저 활동은 물론 일상 속 다양한 상황에서 높은 활용성을 제공하며, 4모션(4MOTION) AWD 시스템과 6가지 드라이빙 모드 셀렉션 기능은 다양한 도로 및 기후 환경에서도 안정적인 주행을 지원한다.

안전성과 상품성 역시 강조된다. 아틀라스는 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)로부터 3년 연속 '탑 세이프티 픽(Top Safety Pick)'에 선정됐으며, 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 선정한 '2026 올해의 내연기관 SUV'를 수상하며 패밀리 SUV로서의 신뢰성과 경쟁력을 입증했다.

이번 캠페인은 2월 말 디지털 채널을 시작으로 8월까지 TV를 포함한 주요 온·오프라인 미디어를 통해 순차적으로 전개될 예정이다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 "이번 캠페인은 아틀라스를 통해 '모두를 위한 엔지니어링' 철학을 가족과 아버지의 삶에 연결해 전달하는 데 초점을 맞췄다"며 "진정한 패밀리 SUV로서 아틀라스의 차별화된 매력을 더 많은 고객에게 효과적으로 전달해 나갈 것"이라고 밝혔다.

