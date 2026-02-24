밀라노 사로잡은 CJ…최가온 금메달·K컬처 '동반 성과'

팀 CJ 최가온 금메달과 코리아하우스 흥행...스포츠-문화 시너지 이끌어

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ그룹이 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 스포츠 후원과 K컬처 확산을 결합한 통합 성과를 냈다고 24일 밝혔다.

코리아하우스 흥행과 팀(TEAM) CJ 최가온의 금메달로 기업 후원과 문화 마케팅 시너지 효과를 입증했다.

밀라노 중심부에 마련된 코리아하우스에서는 CJ의 대표 브랜드 '비비고'·'CJ ENM'·'올리브영'이 K푸드·K콘텐츠·K뷰티를 아우르는 한국의 라이프스타일을 선보였고. 팀 CJ 최가온은 금빛 점프로 대한민국에 첫 금메달을 안겼다. 경기장 안팎에서 CJ의 '꿈지기 철학'과 '온리 원(OnlyOne) 정신'이 K컬처와 함께 빛난 올림픽이었다.

밀라노 올림픽 코리아하우스는 지난 18일 간 3만3000명의 방문객을 맞이하며 성황리에 마무리됐다. 사진은 코리아하우스 내부 전경. [사진=CJ 제공] nrd@newspim.com

CJ의 금빛 활약은 올림픽 개막 전부터 빛나기 시작했다. 지난 5일부터 22일까지 18일 간 운영된 밀라노 코리아하우스는 올림픽 기간 한국 문화를 경험할 수 있는 대표 공간으로 자리매김했다. 3만3000여 명이 발걸음한 가운데, 사전 예약자의 74%가 이탈리아어, 20%가 영어 사용자로 집계되며 'K컬처'를 향한 유럽 현지의 뜨거운 관심을 입증했다.

CJ는 파리 하계올림픽에 이어 다시 한번 코리아하우스에 참여하며, 문체부 산하 한국관광공사와 협업을 통해 '문화 국가대표 기업'으로서 의미를 더했다. 단순히 관광명소를 방문하는 데 그치지 않고 여행지의 일상으로 파고드는 '데일리케이션(Dailycation)' 여행 트렌드를 반영하여, K푸드·K콘텐츠·K뷰티를 경험할 수 있는 '비비고'·'CJ ENM'·'올리브영' 부스를 선보였다.

CJ가 밀라노 코리아하우스 홍보관에서 비비고, CJ ENM, 올리브영 브랜드를 통해 K라이프스타일을 선보였다. [사진=CJ 제공] nrd@newspim.com

방문객들은 일상의 영역 곳곳으로 확장되는 한국 문화에 대한 관심을 CJ 브랜드를 통해 모두 충족할 수 있었다. 한강 편의점을 모티프로 꾸며진 '비비고' 부스에서는 18일 간 방문객에게 한국의 매운맛을 담은 컵 볶음면을 증정했다. 매일 준비된 수량이 오전 중에 모두 소진되는 등 코리아하우스 홍보관 내 최고의 인기를 자랑했다.

CJ ENM 부스는 '폭군의 셰프', '미지의 서울', K팝 시상식 'MAMA' 등 화제의 콘텐츠를 포토존으로 구성해 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 립 제품을 직접 발라보는 K뷰티 체험과 함께 제품 증정을 진행한 '올리브영' 부스 앞에도 매일 긴 줄이 늘어섰다.

이 외에도, 코리아하우스에서는 매일 국악, K팝 댄스 등 다양한 공연과 컬링·쇼트트랙 팀 코리아 출전 경기를 함께 보는 단체 응원전이 펼쳐져 18일 간 열기가 식을 줄 몰랐다. 설 당일 열린 '한국의 날' 행사에서는 현지 방문객들이 제기차기 등 전통 민속놀이를 체험하며 한국 문화를 가까이에서 즐겼다. 스포츠와 문화가 자연스럽게 어우러진 코리아하우스는, 경기장 밖에서 한국을 알리는 거대한 쇼케이스이자 또 하나의 올림픽 무대였다.

CJ가 후원하는 최가온(사진)이 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 스노보드 하프파이프 금메달을 획득했다.[사진=CJ 제공] nrd@newspim.com

CJ그룹이 후원하는 TEAM CJ 최가온은 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 차지하며 국민들에게 뜨거운 감동을 선사했다. 이번 금메달은 대한민국의 첫 설상 종목 금메달이자, 올림픽 스노보드 역대 최연소 금메달 기록이다.

CJ는 "기업은 젊은이들의 꿈을 지켜주는 '꿈지기'가 돼야 한다"는 이재현 회장의 '꿈지기 철학'을 바탕으로, 최가온이 중학생이던 2023년부터 후원해왔다. 단기 성과가 아닌 성장 가능성에 주목해 해외 원정 훈련과 국제대회 출전을 전폭 지원하며 '글로벌 넘버원(No.1)'에 도전할 수 있는 환경을 마련해왔다. 2024년 허리 골절 부상으로 재활의 시간을 겪을 때에도 지원을 멈추지 않았고, 이는 복귀 이후 월드컵 3연속 우승을 거쳐 올림픽 금메달이라는 결실로 이어졌다. 이는 CJ가 추구하는 '온리원 철학(최초, 최고, 차별화)' 과도 맞닿아 있다.

또 CJ는 단순한 금전 지원을 넘어 선수의 일상과 함께하는 특별한 후원을 이어가고 있다. 최가온은 지난 14일 금메달을 목에 걸고 방문한 코리아하우스에서, "CJ 비비고에서 한국 음식을 많이 보내주셔서 캐리어 한 짐 가득 싸서 다닌다"며 "외국에서 비비고 한식을 많이 먹어서 컨디션 조절이 잘 되는 것 같다"고 감사의 마음을 전했다. 두 번 넘어졌지만 세번째에 최고 점수를 받아낸 불굴의 도전 정신 뒤에는, 선수의 일상에 녹아드는 CJ의 세심한 후원이 있었다.

밀라노 올림픽은 CJ가 꾸준히 이어온 스포츠 후원과 한국 문화 세계화 전략이 맞닿은 현장이었다. CJ는 스피드스케이팅 김민선과 스노보드 최가온 등 개인 후원 선수뿐 아니라 스피드스케이팅 대표팀 등 종목 전체를 후원하며, 대한체육회 공식 후원사로서 팀 코리아 전체를 지원해왔다.

특히 이번 올림픽에서는 선수단의 도시락을 만드는 급식지원센터에 한식 식자재 30여 종을 지원하며, 낯선 환경에서도 선수들이 '밥심'을 유지할 수 있도록 뒷받침했다. 올림픽을 앞두고는 태릉·진천 선수촌에서 '비비고 데이'를 개최하여 특식을 제공했다. 또한 '올리브영'은 국가대표 선수단 전원에게 출장·여행용 'K뷰티 키트'를 제공하는 등, 라이프스타일 대표 기업인 CJ만이 할 수 있는 방식으로 팀 코리아의 든든한 '꿈지기'가 됐다.

CJ 관계자는 "경기장 안에서는 팀 CJ 선수들의 눈부신 도전과 성과로, 밖에서는 코리아하우스를 통한 K컬처 전파로 성공적인 올림픽을 마무리했다"며 "파리·밀라노에 이어 2028 LA 하계올림픽까지 스포츠와 문화 양면에서 한국을 대표하는 기업으로서의 역할을 지속하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com