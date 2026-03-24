미래에셋증권, 정기주총서 김미섭·허선호 재선임…6347억 주주환원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 24일 서울 중구 미래에셋센터원빌딩에서 제57기 주주총회를 개최하고 사내·외이사 선임, 정관개정, 재무제표 및 이익배당 등을 확정했다고 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 회사는 이번 정기주총에서 김미섭 부회장, 허선호 부회장, 전경남 사장을 사내이사로 재선임했다.

24일 서울 중구 미래에셋센터원에서 개최된 제57기 미래에셋증권 정기 주주총회에서 김미섭 부회장이 의사봉을 두드리고 있다. [사진=미래에셋증권]

송재용(이사회 의장), 석준희 사외이사는 재선임됐으며, 안수현 사외이사는 신규 선임됐다. 안 사외이사는 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수로, 금융감독원 소비자부문 위원과 디지털자산보호재단 비상임이사 등으로 활동 중인 법률·금융소비자보호 전문가다. 감사위원회는 문홍성(감사위원장), 송재용, 안수현 사외이사로 구성됐다.

미래에셋증권은 2025 회계연도 재무제표와 이익배당도 승인했다. 지난해 연결기준 자기자본은 13조4782억원으로 기록됐다. 세전이익은 2조794억원, 당기순이익은 1조5829억 원으로 전년 대비 각각 70%, 71% 증가했다.

2025년 총 환원 규모는 현금배당 약 1742억원(보통주 기준 300원), 주식배당 약 2903억원(보통주 기준 500원 상당), 자사주 소각 1702억원을 포함해 총 6347억원이다. 당기순이익의 약 40%에 해당하는 역대 최대 수준의 주주환원이다.

미래에셋증권 관계자는 "미래에셋증권은 글로벌 네트워크와 축적된 역량을 기반으로 혁신 기업 투자를 강화하고, 고객을 최우선에 둔 차별화된 투자 설루션과 가치를 제공할 것"이라며 "앞으로도 안정적인 수익 구조와 이익 창출 역량을 바탕으로, 기업가치의 성장이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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