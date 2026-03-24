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구자열 원주시장 예비후보, '안심원주' 비전으로 5대 공약 완성

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통합돌봄 강화·준보훈병원 유치·드론 재난관제 등 핵심 공약 발표

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 예비후보가 24일 기자회견을 열고 '원주 미래구상 T5(트리플 파이브)'의 마지막 비전인 '안심원주'를 발표했다. 이로써 반값·첨단·매력·활력·안심 등 5대 비전 공약이 모두 공개됐다.

구 예비후보는 안심원주의 핵심 실행공약 3가지를 제시했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 예비후보가 '안심원주' 공약에 대한 질의응답을 받고 있다. 2026.03.24 onemoregive@newspim.com

첫째는 공공형 방문요양 서비스 강화다. 생활권마다 의료·요양·주거·안전을 연계한 '원주형 통합돌봄 시스템'을 구축하고, 돌봄에서 일상 복귀까지 이어지는 선순환 구조를 만들겠다고 밝혔다. 구 예비후보는 "간병의 짐을 가족 혼자가 아닌 원주시가 함께 짊어지겠다"고 강조했다.

둘째는 준보훈병원 유치다. 강원권에 보훈병원이 없어 보훈대상자가 장거리 이동을 해야 하는 문제를 해결하기 위해, 기존 공공의료기관을 활용한 준보훈병원 지정을 추진한다는 구상이다. 원주시·강원도·국가보훈부·보훈공단이 참여하는 유치 협의체를 구성하고, 외래·재활·검사·상담을 원스톱으로 제공하는 보훈진료협력센터도 구축하겠다고 했다.

셋째는 드론 재난관제체계 구축이다. 원주시 재난상황실과 연계한 드론 통합관제센터를 설치해 AI 재난예측 경보 시 드론이 자동 출동, 현장 영상을 실시간 전송하는 체계를 갖추겠다고 밝혔다. 1단계 20대 도입, 2단계 50대 확충, 3단계 전 지역 커버 등 단계적으로 추진할 계획이다.

구자열 예비후보는 "5대 비전은 각기 작동하는 공약이 아니라 상호 연계된 하나의 흐름"이라며 "현장에서 시민의 목소리와 전문가 견해를 더해 실행계획의 완성도를 높여가겠다"고 말했다.

이어 "공약은 발표로 끝나는게 아니라 검증과 보안을 통해 정책적으로 실현돼야 가치가 있다"며 "실행계획의 구체화를 통해 원주의 미래를 밝혀 나가겠다"고 덧 붙였다.

질의응답에 나선 구 예비후보는 드론 관제 인력 확보 방안에 대해 "1단계 20대 도입 시 당연히 20명의 조종사가 필요하고, 공공형 일자리로 충분히 확보하겠다"고 답했다. 이어 "민간에서 운영하고 있는 시스템과의 협업도 가능하다"며 "드론 산업까지 연결되는 부분이 있어 열어놓고 고민하겠다"고 했다.

재원 마련에 대해서는 "대규모 예산이 투입되는 사업은 지양하고, 기존 시스템을 활용하는 방향으로 설계했다"고 설명했다.

드론 관제체계의 경우 약 1억 8,000만 원 수준으로 추산했으며, 별도의 예산 체계까지 구체화해 향후 공유하겠다고 밝혔다. 반값 정책에 대해서도 "시설관리공단 세입이 17억 원인데 반값으로 하면 8억 원 수준"이라며 "시민 건강권 확보를 위해 충분히 가능한 규모"라고 했다.

공공형 방문요양 확대가 민간 요양업체와 마찰을 일으킬 수 있다는 우려에 대해서는 "민간의 사업권을 축소하는 일은 아니다"라고 선을 그었다. 구 예비후보는 "공공형으로 확대하되 향후 위탁까지 고려해 민간에 전혀 피해를 주지 않고 사업을 확대하겠다"고 답했다.

시설 확충 문제에 대해서는 "새로 건물을 짓는 것을 지양한다"며 "원주 시내나 상지대 인근 등 공실을 리모델링해 활용하면 상호 이익이 되는 전략"이라고 밝혔다.

그가 제시한 T5, 5대 비전은 '반값원주', '첨단원주', '매력원주', '활력원주', '안심원주'다.

onemoregive@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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