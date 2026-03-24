군포시, 호우 대비 선제적 종합대책 본격 추진

하은호 시장 "선제적인 점검과 철저한 대비로 시민 피해를 최소화"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 여름철 호우·태풍 등 자연재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적 대응 중심의 종합대책을 수립하고 본격 추진에 나선다고 24일 밝혔다.

군포시청 전경. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 대책은 기후변화로 인해 집중호우와 태풍의 강도가 증가하는 상황에 대비해, 인명피해를 최소화하고 신속한 대응체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

시는 우선 부단체장을 중심으로 한 상황 직보 체계를 구축해 재난 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 가능하도록 했다. SNS 단체 대화방 등을 활용해 실시간 상황 보고 체계를 강화할 계획이다.

또한 기상특보 해제 이후에도 피해 상황에 따라 재난안전대책본부를 연장 운영함으로써, 피해 수습과 복구까지 빈틈없는 대응을 이어갈 방침이다.

특히 4월 10일까지 인명피해 우려지역을 확대 지정하고 집중 점검을 실시한다. 기존 피해 발생 지역은 물론 주민 추천지역까지 포함해 위험요소를 사전에 발굴하고 관리할 예정이다.

취약계층 보호를 위한 대책도 강화된다. 시는 우선대피대상자와 주민대피지원단을 1대1로 매칭해 재난 발생 시 신속한 대피가 이루어질 수 있도록 지원체계를 구축한다.

이와 함께 오는 4월 7일에는 단체장 주관으로 재난대책회의를 개최하고, 재난상황실 운영 점검과 현장 확인을 병행할 예정이다. 이어 4월 8일에는 주민대피지원단을 대상으로 활동 방법 교육을 실시해 현장 대응 역량을 높일 예정이다.

하은호 군포시장은 "선제적인 점검과 철저한 대비로 시민 피해를 최소화하겠다"며 "재난 대응 행동요령을 적극 홍보해 시민들이 충분히 숙지할 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.

한편, 여름철 자연재난 대책기간은 5월 15일부터 10월 15일까지 5개월간 운영되며 시는 이 기간 동안 빈틈없는 재난 대응체계를 유지할 방침이다.

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