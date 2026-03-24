중기부, 기업 승계 M&A 컨설팅 지원…140개사 대상

고령화 대응·승계 수요 확대

4월부터 온라인 신청 접수

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 중소기업의 원활한 기업 승계를 돕기 위한 맞춤형 컨설팅을 지원한다.

중소벤처기업부는 오는 25일부터 '기업 승계 M&A 활성화를 위한 컨설팅 지원사업'을 공고한다고 24일 밝혔다.

최근 제조업 중소기업 CEO 중 60세 이상 비중은 2012년 14.1%에서 2024년 44.8%로 크게 늘었다. 고령화에 따른 승계 공백이 현실화되면서 정부는 M&A를 활용한 기업 승계 활성화를 정책적으로 추진하고 있다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

이번 사업은 기업의 M&A 준비 단계에 따라 기초 컨설팅과 종합 컨설팅으로 나눠 지원한다.

기초 컨설팅은 M&A 대상이 정해지지 않은 기업을 대상으로 ▲매수·매도 전략 수립 ▲기업역량 진단 ▲소개자료 작성 ▲시장조사 등을 지원한다.

종합 컨설팅은 교섭 대상이 있는 기업을 대상으로 ▲기업가치평가 ▲실사 ▲협상 ▲계약서 작성 등 전 과정을 지원한다.

지원 규모는 기초 컨설팅 100개사, 종합 컨설팅 40개사로 총 140개사다. 지원 대상은 기업 승계 목적의 M&A를 고려해 매도기업 대표가 55세 이상이고 친족 승계 계획이 없는 경우 등을 중심으로 선정한다.

컨설팅 비용은 기초 컨설팅 100만원, 종합 컨설팅 1000만원 수준이며 기업이 30%를 부담한다.

사업 수행은 기술보증기금이 맡는다. 회계법인과 법무법인, 컨설팅사 등 14개 전문기관을 중개기관으로 선정해 기업별 상황에 맞는 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

신청은 다음달 1일부터 기술보증기금 스마트테크브릿지 홈페이지를 통해 할 수 있다.

김대희 중기부 중소기업전략기획관은 "기업 승계 M&A를 준비하고 추진하는 과정에서 다양한 애로가 발생할 수 있다"며 "이번 지원을 통해 중소기업이 보다 쉽게 M&A에 접근하고 승계 수요도 폭넓게 발굴되길 기대한다"고 강조했다.

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