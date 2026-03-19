중기부, '지역제조 혁신바우처' 시범사업 모집…바우처 최대 1억 지급

스타트업·소공인 시제품 개발 지원

비수도권 컨소시엄 최대 1억 바우처

총 42억 규모 제조창업 활성화 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지역 기반 제조창업을 촉진하기 위해 스타트업과 소공인이 함께 시제품을 개발하는 협업 지원 사업이 추진된다.

중소벤처기업부는 20일부터 '지역제조 혁신바우처 시범사업' 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 스타트업과 소공인이 컨소시엄을 구성해 시제품을 공동 개발하는 협업형 프로그램으로, 총 42억원 규모로 추진한다. 아이디어 중심의 스타트업과 제조 경험을 가진 소공인의 협력을 통해 지역 제조 생태계에 새로운 협업 모델을 확산하는 것이 목표다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [사진=뉴스핌DB]

컨소시엄에 참여하는 스타트업은 아이디어와 시장 관점을 제시하고 소공인은 축적된 경험과 장인정신을 바탕으로 제품을 구현한다. 두 기업은 과제 기획 단계부터 제품 설계, 시제품 제작까지 전 과정에 공동으로 참여한다.

특히 협업 과정에서 수시로 의견을 교환하며 설계와 제작 방향을 함께 조정하도록 해 제품 완성도를 높인다. 이를 통해 제조 현장에서 발생하는 다양한 문제에도 보다 유연하게 대응할 수 있도록 한다.

지원 대상은 제조 아이디어를 보유한 스타트업과 시제품 제작 역량을 갖춘 소공인이 구성한 컨소시엄이다. 두 기업은 비수도권 지역에서 동일하거나 인접한 시·도에 소재해야 한다.

선정된 컨소시엄에는 최대 1억원의 정부지원금을 바우처 형태로 제공한다. 기업은 CAD 설계와 목업 제작, 금형 제작 등 협업 과제 수행에 필요한 서비스를 선택해 활용할 수 있다.

창조경제혁신센터는 과제 관리기관으로 참여해 컨소시엄별 멘토링을 제공한다. 협업 진행 상황과 현장 애로사항을 점검하고 시제품 개발 과정에서 필요한 설계 수정과 제조 현장의 의견이 신속히 반영될 수 있도록 지원한다.

또 협업 성과가 우수한 컨소시엄에는 카카오메이커스와 와디즈 등 민간 플랫폼과 연계한 후속 지원도 추진한다. 지역에서 시작된 아이디어가 시제품 개발에 그치지 않고 실제 판로 개척으로 이어지도록 돕기 위한 조치다.

사업 참여를 원하는 기업은 이달 20일부터 다음달 3일까지 혁신바우처 플랫폼을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 세부 공고 내용은 중기부 누리집에서 확인할 수 있다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 "이번 시범사업은 지역에서 스타트업과 소공인이 서로의 강점을 바탕으로 새로운 제품과 시장 가능성을 함께 만들어가는 협업 모델"이라며 "지역의 창의적인 아이디어가 현장의 제조 역량과 연결돼 실제 사업화 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com