김윤덕 국토부 장관, 부동산원·HUG 신임 수장에 임명장 수여

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국토교통부는 김윤덕 국토교통부 장관이 이헌욱 한국부동산원 원장과 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장에게 임명장을 전수했다고 23일 밝혔다.
김 장관은 이헌욱 신임원장에게 "주택공급 확대는 정부 핵심 과제로 부동산원의 역할이 막중해졌다"며 "속도감 있는 정비사업 추진을 위한 마중물 역할을 충실히 수행해달라"고 강조했다.
이어 "부동산 시장관리 전문기관으로서 전세사기 등 불법행위 근절을 위해 인공지능(AI)를 적극 활용해 국민 피해를 최소화하는 데 노력해달라"고 덧붙였다.
김 장관은 "부동산원은 부동산 데이터 허브로서 국토부와 함께 부동산 시장 투명성 확보, 국민 주거안정 지원에 적극적으로 동참해달라"고 말했다.
김 장관은 최인호 신임사장에겐 "프로젝트파이낸싱(PF) 시장과 지방 건설경기 위축 상황에서 연 100조원 주택공급보증 공급 등 적극적인 역할을 수행해 나갈 수 있도록 리더십을 발휘해달라"면서 "최근 공공기관 경영실적 평가에서 3년 연속 미흡 평가를 받는 등 저조한 성적을 낸 만큼, 조직·경영 전반을 철저히 진단하고 고객 중심 경영으로 전환하도록 혁신해 달라"고 강조했다.
이와 함께 고객 중심 경영으로의 전환, 채권 회수 총력을 주문했다.
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