김윤덕 국토장관, 코레일·SR 신임 사장 임명…"고속철도 통합 신속하게"

철도운영 공공기관 신임 사장 임명장 전수

"안전·국민 편익 최우선"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 철도운영을 책임지는 양대 공공기관인 한국철도공사와 에스알이 새로운 수장을 맞이하며 본격적인 체제 정비에 나섰다.

김윤덕 국토교통부 장관이 16일 오전 정부세종청사에서 김태승 한국철도공사(코레일) 신임사장과 정왕국 에스알 신임사장에게 임명장을 전달했다. [사진=국토부]

16일 국토교통부는 김윤덕 장관이 정부세종청사에서 김태승 한국철도공사 신임사장과 정왕국 에스알 신임사장에게 임명장을 전수하고, 철도운영 공공기관의 책임 있는 역할을 강조했다고 밝혔다.

김 장관은 "국민주권정부에서 새롭게 임명된 만큼 국민 편익과 안전을 최우선으로 신속하게 국정과제를 추진하고, 24시간 안전한 철도운영을 유지해야 한다"고 말했다.

먼저 국민과의 약속인 고속철도 통합을 언급하며 "통합의 첫 단계였던 교차운행에 대해 많은 국민들께서 만족해하며 하루 빨리 더 많은 좌석이 공급되길 기대하고 있다"며 "완전한 통합을 신속하게 추진해 국민 편익을 극대화 할 수 있도록 두 기관이 힘을 모아달라"고 말했다.

또 "안전은 절대 타협할 수 없는 국민주권정부의 최우선 가치"라면서 "열차탈선, 작업자 사망사고 등이 발생하지 않도록 가용 가능한 모든 역량을 총동원해 철도안전관리에 집중해 달라"고 덧붙였다.

특히 김 사장에게 "다원시스 납품지연 사태로 국민 불편을 초래한 만큼 사장을 중심으로 전사적 역량을 투입해 조기 납품과 노후 차량 대책을 챙겨 달라"고 주문했다.

아울러 "최근 철도 운영 여건이 급변한 만큼 철도구조개혁이 필요한 시점"이라면서 "국민편익을 높이고 효율성을 강화하는 방향으로 철도공사 자회사 운영체계를 개선하는 방안을 조속히 마련해 달라"고 당부했다.

마지막으로 김 장관은 "한국 철도는 국민생활에 없어서는 안될 중요한 이동 수단"이라며 "안전하고 편리한 국민중심의 철도 서비스를 위해 공공기관으로서 책임있는 역할을 다해 달라"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com